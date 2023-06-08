Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" летом

Нападающий Фоларин Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" этим летом, причем уйдет насовсем.

Сезон 2022/23 Балоган с большим успехом провел за "Реймс" на правах аренды из "Арсенала", забив 22 гола. Этим Фоларин привлек интерес к себе ряда серьезных клубов Европы.



Как сообщает Daily Mail, главными претендентами на Балогана являются "Милан" и "Интер". Однако потерявшая на несколько месяцев Тэмми Абрахэма "Рома" все еще может вступить в борьбу за Фоларина.



"Арсенал" уже практически не надеется удержать Балогана, который хочет продолжать играть регулярно после прорывного сезона во Франции.



К продаже Балогана "Арсенал" также подталкивает то обстоятельство, что от контракта 21-летнего новобранца сборной США остается всего два года.