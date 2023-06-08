Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" летом

Фоларин Балоган Нападающий Фоларин Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" этим летом, причем уйдет насовсем.

Сезон 2022/23 Балоган с большим успехом провел за "Реймс" на правах аренды из "Арсенала", забив 22 гола. Этим Фоларин привлек интерес к себе ряда серьезных клубов Европы.

Как сообщает Daily Mail, главными претендентами на Балогана являются "Милан" и "Интер". Однако потерявшая на несколько месяцев Тэмми Абрахэма "Рома" все еще может вступить в борьбу за Фоларина.

"Арсенал" уже практически не надеется удержать Балогана, который хочет продолжать играть регулярно после прорывного сезона во Франции.

К продаже Балогана "Арсенал" также подталкивает то обстоятельство, что от контракта 21-летнего новобранца сборной США остается всего два года.


Метки Арсенал, Балоган

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 09:00

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  1. mixmaster 08.06.2023 10:19 # mixmaster
    во франции и лаказетт - бог. верное решение, раз пацан хочет сам развиваться. главное - не продешевить при продаже.

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  2. division 08.06.2023 09:43 # division
    Там ещё и Салиба на выход собрался в ПСЖ. Сака подписал новый контракт, теперь булки расслабит и будет исполнять Уолкотта

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  3. true-manc 08.06.2023 09:20 # true-manc
    воспитанник калодырок после самого успешного за последние годы сезона гейганнеров:
    > остаться в родном клубе ? не, лучше уйти в нормальную команду с шансом на трофей

    как же ору)))

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