Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" летом
Нападающий Фоларин Балоган, вероятно, покинет "Арсенал" этим летом, причем уйдет насовсем.
Сезон 2022/23 Балоган с большим успехом провел за "Реймс" на правах аренды из "Арсенала", забив 22 гола. Этим Фоларин привлек интерес к себе ряда серьезных клубов Европы.
Как сообщает Daily Mail, главными претендентами на Балогана являются "Милан" и "Интер". Однако потерявшая на несколько месяцев Тэмми Абрахэма "Рома" все еще может вступить в борьбу за Фоларина.
"Арсенал" уже практически не надеется удержать Балогана, который хочет продолжать играть регулярно после прорывного сезона во Франции.
К продаже Балогана "Арсенал" также подталкивает то обстоятельство, что от контракта 21-летнего новобранца сборной США остается всего два года.
08.06.2023 09:00
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во франции и лаказетт - бог. верное решение, раз пацан хочет сам развиваться. главное - не продешевить при продаже.
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Там ещё и Салиба на выход собрался в ПСЖ. Сака подписал новый контракт, теперь булки расслабит и будет исполнять Уолкотта
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воспитанник калодырок после самого успешного за последние годы сезона гейганнеров:
> остаться в родном клубе ? не, лучше уйти в нормальную команду с шансом на трофей
как же ору)))
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