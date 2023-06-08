"Юнайтед" заинтересован в Дисаси

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении центрального защитника "Монако" Акселя Дисаси этим летом.

Этим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг планирует расстаться со своим капитаном Харри Магуайром и пригласить на его место другого игрока.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, целью номер один "красных дьяволов" среди центральных защитников является Ким Мин Джэ из "Наполи".



А как раз Дисаси "Юнайтед" рассматривает в качестве запасного варианта на случай, если трансфер Кима окажется невозможен. При этом L'Equipe и вовсе утверждает, что "дьяволы" близки к покупке 25-летнего француза за 34 миллиона фунтов.



"Монако" не смог квалифицироваться в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, поэтому готов рассмотреть предложения по своим ведущим игрокам, включая Дисаси, для балансировки бюжета.