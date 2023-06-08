Мойес: "Лучший день в моей тренерской карьере"

Дэвид Мойес Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес назвал победу в Лиге Конференций лучшим моментом в своей тренерской карьере.

Победа 1:2 над "Фиорентиной в среду вечером позволила "Вест Хэму" на мажорной ноте завершить этот невыразительный сезон, в котором "молотобойцы" оказались втянуты в борьбу за выживание в Премьер-Лигу.

Мойес безмерно гордится своей командой, которая благодаря победе в Праге третий сезон подряд квалифицировалась в еврокубки.

"Я бы сказал, что это лучший день в твоей тренерской карьере, потому что такие моменты нужно отпраздновать. Рядом твоя семья, и вырвать победу на последних минутах матча — такое не случается часто, хотя мы сделали это и против АЗ. Это великолепный вечер и замечательное ощущение".

"Если бы три года назад кто-нибудь сказал, что мы избежим вылета и квалифицируемся в Европу, его бы, наверное, назвали безумцем. Но сделать это два года подряд, попасть в полуфинал и затем в финал... Вау".

"Да, мы знаем, что это был не лучший год в плане нашей формы в Премьер-Лиге, но в этом соревновании мы выступили замечательно. Игроки потрудились выдающимся образом", — сообщил Мойес BT Sport.


Метки Вест Хэм, Лига Конференций, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1163

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 08.06.2023 08:16 # hammersmith
    ну все, заслужил контракт в членси, пора

    (ответить)

  2. mansoor 08.06.2023 07:36 # mansoor
    А теперь можно и в МЮ вместо тенхага

    (ответить)

  3. closer 08.06.2023 07:33 # closer
    НА АВАТАРКУ!

    (ответить)

  4. lahmatyj 08.06.2023 07:10 # lahmatyj
    Заслужил, хули. А теперь уйди красиво.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: