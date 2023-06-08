Мойес: "Лучший день в моей тренерской карьере"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес назвал победу в Лиге Конференций лучшим моментом в своей тренерской карьере.

Победа 1:2 над "Фиорентиной в среду вечером позволила "Вест Хэму" на мажорной ноте завершить этот невыразительный сезон, в котором "молотобойцы" оказались втянуты в борьбу за выживание в Премьер-Лигу.



Мойес безмерно гордится своей командой, которая благодаря победе в Праге третий сезон подряд квалифицировалась в еврокубки.



"Я бы сказал, что это лучший день в твоей тренерской карьере, потому что такие моменты нужно отпраздновать. Рядом твоя семья, и вырвать победу на последних минутах матча — такое не случается часто, хотя мы сделали это и против АЗ. Это великолепный вечер и замечательное ощущение".



"Если бы три года назад кто-нибудь сказал, что мы избежим вылета и квалифицируемся в Европу, его бы, наверное, назвали безумцем. Но сделать это два года подряд, попасть в полуфинал и затем в финал... Вау".



"Да, мы знаем, что это был не лучший год в плане нашей формы в Премьер-Лиге, но в этом соревновании мы выступили замечательно. Игроки потрудились выдающимся образом", — сообщил Мойес BT Sport.