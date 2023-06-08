Райс высказался насчет своего будущего

Капитан "Вест Хэма" Деклан Райс отреагировал на спекуляции насчет своего будущего после финала Лиги Конференций.

Накануне вечером Райс помог "Вест Хэму" одержать победу 1:2 над "Фиорентиной" и завоевать свой первый с 1965 года европейский трофей.



Существует высокая вероятность, что этот финал так и останется последним матчем за "Вест Хэма" для Райса, который является трансферной целью для "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии", однако Деклан просто предлагает подождать.



"Насчет моего будущего есть много спекуляций. Конечно, интерес других клубов существует, он есть, но в конце концов у меня остается еще два года по контракту с "Вест Хэмом".



"Я люблю этот клуб, я люблю играть за этот клуб. Пока ничего не случилось. Я сосредоточен на "Вест Хэме" и хочу насладиться этим вечером, а дальше посмотрим. Я являюсь капитаном этого клуба, который я люблю до глубины души".



"Никакой моей похвалы насчет "Вест Хэма" не будет достаточно. Давайте просто подождем посмотрим, что будет", — сообщил Райс BT Sport.