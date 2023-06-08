"Вест Хэм" выиграл Лигу Конференций

Джаррод Боуэн "Вест Хэм" выиграл Лигу Конференций, победив в финале соревнования "Фиорентину" со счетом 1:2.

В первом тайме матча в Праге "Фиорентина" старалась использовать высокий прессинг, из-за чего у "Вест Хэма" возникали проблемы с контролем мяча.

До перерыва "молотобойцы" имели лишь один реальный момент, но Деклан Райс с подступов к штрафной пробил рядом со штангой. Помимо этого, Саид Бенрахма пытался заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.

"Фиорентина" в первом тайме отметилась только несколькими неточными ударами. Перед самым уходом команд в раздевалку Лука Йович все-таки поразил ворота Альфонса Ареоля, но сделал это из офсайда, как подтвердила система VAR.

Вскоре после начала второго тайма Кристиано Бираги нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Бенрахма хладнокровно исполнил назначенный пенальти — 0:1.

Однако "Вест Хэм" вел в счете только пять минут. 36-летний Джакомо Бонавентура принял мяч на правом краю штрафной после скидки партнера, подработал снаряд и пробил в дальний угол ворот — 1:1.

А когда время уже было на исходе, и казалось, что экстра-таймов не избежать, Джаррод Боуэн принес своей команде победу, реализовав выход один на один после роскошного паса от Лукаса Пакеты — 1:2.

Таким образом, "Вест Хэм" завоевал свой первый большой трофей с 1980 года и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.

"Фиорентина" (Италия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Бонавентура 67 — Бенрахма 62 (пен), Боуэн 90.

"Фиорентина": Террачано, Додо, Миленкович, Раньери (Жулио 84), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак 90), Гонсалес, Йович (Артур 45), Куаме (Сапонара 62).

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер 61), Агерд, Палмери, Соучек, Райс, Пакета, Боуэн, Антонио (Огбонна 90), Бенрахма (Форнальс 76).

Предупреждения: Миленкович, Мандрагора, Амрабат — Бенрахма, Агерд, Боуэн.


Метки Вест Хэм, Лига Конференций, обзор матча, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1199

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 08.06.2023 00:55 # felix-the-cat
    С победой фанатов ВХЮ :)

    Хамерсита с победой :) и еще один чувак за ВХЮ который :)

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  2. slash-lfc 08.06.2023 00:43 # slash-lfc
    Хаммерсмита, лахматыжа с победой! Ин Моейс ви траст ;)

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  3. ska-skvo 08.06.2023 00:43 # ska-skvo
    Молотки молорики капитальные.

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  4. iskander8sg 08.06.2023 00:43 # iskander8sg
    Nato members may send troops to Ukraine, warns former alliance chief
    https://www.theguardian.com/world/2023/jun/07/nato-members-may-send-troops-to-ukraine-warns-former-alliance-chief

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  5. narcot 08.06.2023 00:32 # narcot
    Позитивчику челсецовым мухомором райс скоро проведет арюю

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  6. gary47 08.06.2023 00:29 # gary47
    Поздравляю Молотков с потрясающим успехом!!!

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  7. pozitiv4ik 08.06.2023 00:28 # pozitiv4ik
    bembo

    Райс обязан в Челси уйти теперь
    Трофейникам не место в бестрофейниках типо пусинала)))))

    уахахаха

    12 место
    это почти на уровне монцы в италии долбaеб

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  8. pozitiv4ik 08.06.2023 00:27 # pozitiv4ik
    Райс чемпион едет к Артете

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  9. ian 08.06.2023 00:25 # ian
    красавчики)
    даже победе МС в ЛЧ не буду и близко рад, как за Мойеса и ко

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  10. iskander8sg 08.06.2023 00:21 # iskander8sg
    все равно обоссан криворылый

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  11. jirrort 08.06.2023 00:16 # jirrort
    Отскок 6лядей .Судья душил бедных фиалок весь матч. А болельщики вообще конченые отбросы у срест хэма. Нужно было технарь давать,когда эти животные разбили голову Бираги.

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  12. alexomck 08.06.2023 00:16 # alexomck
    08.06.2023 00:12 #
    imf-tau

    Напомню что у Арсосала 0 трофеев в эпоху АПЛ на евроарене

    Источник: http://fapl.ru/posts/100849/?c=1#c7790926

    - Обладатель Кубка Обладателей Кубков УЕФА — 1994

    Источник: http://fapl.ru/teams/1/

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  13. madchester 08.06.2023 00:16 # madchester
    Рад за Мойеса,заслужил.

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  14. v-0987654321 08.06.2023 00:16 # v-0987654321
    ВХЮ–098

    Короли!

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  15. high-malvern 08.06.2023 00:13 # high-malvern
    Пенсы всякие повылазили и грязные скаузеры и тролят Арсенал. Лол.

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  16. v-0987654321 08.06.2023 00:13 # v-0987654321
    ВХЮ >>> Членси Тотхэм Арсанал


    Фк Членси - это тётя Остер

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  17. hammersmith 08.06.2023 00:12 # hammersmith
    Все топари на месте Марк Нобл, Карлтон Коул!!!!!

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  18. explosion 08.06.2023 00:11 # explosion
    Английский клуб с победой, всем доброй ночи, даже хохлам, кроме дoлбoeбa - еблорусика из теплицы.

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  19. hachidlo 08.06.2023 00:11 # hachidlo
    Даже у Вест Хема теперь есть еврокубок. Шо там по Арсеналу? Празднует чемпионство в эйпиел?

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  20. high-malvern 08.06.2023 00:11 # high-malvern
    Команда с 14 места АПЛ в Лиге Европы. Ливерпук - это уровень второй половины таблицы.

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