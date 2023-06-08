"Вест Хэм" выиграл Лигу Конференций, победив в финале соревнования "Фиорентину" со счетом 1:2.

В первом тайме матча в Праге "Фиорентина" старалась использовать высокий прессинг, из-за чего у "Вест Хэма" возникали проблемы с контролем мяча.



До перерыва "молотобойцы" имели лишь один реальный момент, но Деклан Райс с подступов к штрафной пробил рядом со штангой. Помимо этого, Саид Бенрахма пытался заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.



"Фиорентина" в первом тайме отметилась только несколькими неточными ударами. Перед самым уходом команд в раздевалку Лука Йович все-таки поразил ворота Альфонса Ареоля, но сделал это из офсайда, как подтвердила система VAR.



Вскоре после начала второго тайма Кристиано Бираги нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Бенрахма хладнокровно исполнил назначенный пенальти — 0:1.



Однако "Вест Хэм" вел в счете только пять минут. 36-летний Джакомо Бонавентура принял мяч на правом краю штрафной после скидки партнера, подработал снаряд и пробил в дальний угол ворот — 1:1.



А когда время уже было на исходе, и казалось, что экстра-таймов не избежать, Джаррод Боуэн принес своей команде победу, реализовав выход один на один после роскошного паса от Лукаса Пакеты — 1:2.



Таким образом, "Вест Хэм" завоевал свой первый большой трофей с 1980 года и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.



"Фиорентина" (Италия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:2 (0:0)



Голы: Бонавентура 67 — Бенрахма 62 (пен), Боуэн 90.



"Фиорентина": Террачано, Додо, Миленкович, Раньери (Жулио 84), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак 90), Гонсалес, Йович (Артур 45), Куаме (Сапонара 62).



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер 61), Агерд, Палмери, Соучек, Райс, Пакета, Боуэн, Антонио (Огбонна 90), Бенрахма (Форнальс 76).



Предупреждения: Миленкович, Мандрагора, Амрабат — Бенрахма, Агерд, Боуэн.