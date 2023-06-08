"Вест Хэм" выиграл Лигу Конференций
"Вест Хэм" выиграл Лигу Конференций, победив в финале соревнования "Фиорентину" со счетом 1:2.
В первом тайме матча в Праге "Фиорентина" старалась использовать высокий прессинг, из-за чего у "Вест Хэма" возникали проблемы с контролем мяча.
До перерыва "молотобойцы" имели лишь один реальный момент, но Деклан Райс с подступов к штрафной пробил рядом со штангой. Помимо этого, Саид Бенрахма пытался заработать пенальти, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.
"Фиорентина" в первом тайме отметилась только несколькими неточными ударами. Перед самым уходом команд в раздевалку Лука Йович все-таки поразил ворота Альфонса Ареоля, но сделал это из офсайда, как подтвердила система VAR.
Вскоре после начала второго тайма Кристиано Бираги нечаянно сыграл рукой в своей штрафной, и Бенрахма хладнокровно исполнил назначенный пенальти — 0:1.
Однако "Вест Хэм" вел в счете только пять минут. 36-летний Джакомо Бонавентура принял мяч на правом краю штрафной после скидки партнера, подработал снаряд и пробил в дальний угол ворот — 1:1.
А когда время уже было на исходе, и казалось, что экстра-таймов не избежать, Джаррод Боуэн принес своей команде победу, реализовав выход один на один после роскошного паса от Лукаса Пакеты — 1:2.
Таким образом, "Вест Хэм" завоевал свой первый большой трофей с 1980 года и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.
"Фиорентина" (Италия) — "Вест Хэм" (Англия) — 1:2 (0:0)
Голы: Бонавентура 67 — Бенрахма 62 (пен), Боуэн 90.
"Фиорентина": Террачано, Додо, Миленкович, Раньери (Жулио 84), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак 90), Гонсалес, Йович (Артур 45), Куаме (Сапонара 62).
"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер 61), Агерд, Палмери, Соучек, Райс, Пакета, Боуэн, Антонио (Огбонна 90), Бенрахма (Форнальс 76).
Предупреждения: Миленкович, Мандрагора, Амрабат — Бенрахма, Агерд, Боуэн.
08.06.2023 00:05
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Последние комментарии:
С победой фанатов ВХЮ :)
Хамерсита с победой :) и еще один чувак за ВХЮ который :)
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Хаммерсмита, лахматыжа с победой! Ин Моейс ви траст ;)
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Молотки молорики капитальные.
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Nato members may send troops to Ukraine, warns former alliance chief
https://www.theguardian.com/world/2023/jun/07/nato-members-may-send-troops-to-ukraine-warns-former-alliance-chief
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Позитивчику челсецовым мухомором райс скоро проведет арюю
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Поздравляю Молотков с потрясающим успехом!!!
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bembo
Райс обязан в Челси уйти теперь
Трофейникам не место в бестрофейниках типо пусинала)))))
уахахаха
12 место
это почти на уровне монцы в италии долбaеб
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Райс чемпион едет к Артете
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красавчики)
даже победе МС в ЛЧ не буду и близко рад, как за Мойеса и ко
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все равно обоссан криворылый
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Отскок 6лядей .Судья душил бедных фиалок весь матч. А болельщики вообще конченые отбросы у срест хэма. Нужно было технарь давать,когда эти животные разбили голову Бираги.
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08.06.2023 00:12 #
imf-tau
Напомню что у Арсосала 0 трофеев в эпоху АПЛ на евроарене
Источник: http://fapl.ru/posts/100849/?c=1#c7790926
- Обладатель Кубка Обладателей Кубков УЕФА — 1994
Источник: http://fapl.ru/teams/1/
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Рад за Мойеса,заслужил.
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ВХЮ–098
Короли!
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Пенсы всякие повылазили и грязные скаузеры и тролят Арсенал. Лол.
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ВХЮ >>> Членси Тотхэм Арсанал
Фк Членси - это тётя Остер
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Все топари на месте Марк Нобл, Карлтон Коул!!!!!
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Английский клуб с победой, всем доброй ночи, даже хохлам, кроме дoлбoeбa - еблорусика из теплицы.
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Даже у Вест Хема теперь есть еврокубок. Шо там по Арсеналу? Празднует чемпионство в эйпиел?
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Команда с 14 места АПЛ в Лиге Европы. Ливерпук - это уровень второй половины таблицы.
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