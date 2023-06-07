Уолкер уверен, что предыдущий опыт поможет "Сити" против "Интера"
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что предыдущий опыт поможет его команде в финале Лиги Чемпионов против "Интера".
В 2021 году "Сити" впервые в своей истории сыграл в финале Лиги Чемпионов, уступив "Челси" в Порту со счетом 1:0.
То был очень болезненный опыт для Уолкера и его партнеров по команде, однако Кайл убежден, что это поможет "горожанам" в Стамбуле в ближайшую субботу.
"Мы уже бывали здесь. Когда ты впервые выходишь, слышишь играющий гимн и видишь кубок, то это немного нереально, и ты думаешь: "О боже, неужели это действительно происходит".
"Теперь, уже побывав здесь, мы знаем, чего ожидать".
"Я не думаю, что какие-либо великие команды сразу попадали в финал и выигрывали его. Думаю, ты всегда должен преодолевать препятствия, эти почти выигранные матчи, эти поражения", — цитирует Уолкера Daily Mail.
07.06.2023 23:00
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