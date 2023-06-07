"Астон Вилла" сделала предложение по Пау Торресу

"Астон Вилла" сделала официальное предложение о покупке защитника "Вильярреала" Пау Торреса.

Прошлым летом Торрес был на радаре у "Юнайтед", однако заступивший на должность главного тренера "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг наложил вето на этот трансфер и предпочел приобрести знакомого ему по "Аяксу" Лисандро Мартинеса.



Как сообщает Daily Mirror, спустя год Торрес все-таки может перебраться в Премьер-Лигу. За интересом к Пау стоит главный тренер "Виллы" Унаи Эмери, который сам перебрался в бирмингемскмй клуб из "Вильярреала" в ноябре.



26-летний испанец также вызывает интерес у "Ювентуса", но гранд Серии А пока свое предложение не выдвигал.



Добавим, "Вильярреал" завершил этот сезон Ла Лиги на пятом месте, а потому не попал в Лигу Чемпионов, что подталкивает клуб к продаже Торреса.