"Бавария" все еще надеется уговорить Кейна

"Бавария" все еще надеется уговорить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна переехать в Мюнхен.

Сейчас от контракта Кейна остается только один год, и если президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви решится на продажу своего лучшего игрока, то предпочтет сделать это за пределы Премьер-Лиги.



Достоверно известно, что купить Кейна хочет "Реал", который рассматривает 29-летнего капитана сборной Англии в качестве цели номер один на замену покинувшему клуб Кариму Бензема.



Однако The Athletic утверждает, что "Бавария" остается в борьбе за Кейна. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель известен как большой фанат Харри.



В шорт-лист "Баварии" по укреплению позиции нападающего, помимо Кейна, также входят Душан Влахович из "Ювентуса" и Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта".