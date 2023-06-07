"Бавария" все еще надеется уговорить Кейна

Харри Кейн "Бавария" все еще надеется уговорить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна переехать в Мюнхен.

Сейчас от контракта Кейна остается только один год, и если президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви решится на продажу своего лучшего игрока, то предпочтет сделать это за пределы Премьер-Лиги.

Достоверно известно, что купить Кейна хочет "Реал", который рассматривает 29-летнего капитана сборной Англии в качестве цели номер один на замену покинувшему клуб Кариму Бензема.

Однако The Athletic утверждает, что "Бавария" остается в борьбе за Кейна. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель известен как большой фанат Харри.

В шорт-лист "Баварии" по укреплению позиции нападающего, помимо Кейна, также входят Душан Влахович из "Ювентуса" и Рандаль Коло-Муани из "Айнтрахта".


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2023 21:00

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