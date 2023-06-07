Стоунс не думал, что станет профессиональным футболистом

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс признался, что никогда не ожидал стать профессиональным футболистом.

В данный момент 29-летний Стоунс готовится с "Сити" к финалу Лиги Чемпионов против "Интера" и, вероятно, выйдет в стартовом составе на матч в Стамбуле.



О таких высотах Джон мог только мечтать, когда в юношеские годы занимался в академии "Бернли".



"Я определенно не ожидал, что это станет реальностью".



"Я никогда не думал, что стану профессиональным игроком, не говоря уже о том, что буду играть за сборную Англии, играть в Премьер-Лиге. Я и подумать не мог, что выиграю Премьер-Лигу".



"Иногда странно говорить такие вещи. Мой путь и то место, откуда я родом, сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Порой я не могу объяснить это на словах", — цитирует Стоунса Sky Sports.