Бернарду Силва готовится к прощанию с "Сити"

Полузащитник Бернарду Силва ожидает, что финал Лиги Чемпионов против "Интера" в ближайшую субботу станет его последним матчем за "Манчестер Сити".

Силва едва не покинул "Сити" еще прошлым летом, когда его хотела "Барселона". Однако у каталонского клуба не нашлось 70 миллионов фунтов на покупку Бернарду.



"Барселона" по-прежнему заинтересована в Силве, а также Бернарду находится на радаре у ПСЖ. 28-летний португалец уже сказал своим друзьям, что собирается покинуть "Сити" этим летом, утверждает talkSPORT.



В этом сезоне Силва исполнял важную роль в "Сити", забив семь голов в 54 матчах с учетом всех соревнований, однако у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы заведено за правило не держать несчастных игроков.