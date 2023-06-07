Бернарду Силва готовится к прощанию с "Сити"
Полузащитник Бернарду Силва ожидает, что финал Лиги Чемпионов против "Интера" в ближайшую субботу станет его последним матчем за "Манчестер Сити".
Силва едва не покинул "Сити" еще прошлым летом, когда его хотела "Барселона". Однако у каталонского клуба не нашлось 70 миллионов фунтов на покупку Бернарду.
"Барселона" по-прежнему заинтересована в Силве, а также Бернарду находится на радаре у ПСЖ. 28-летний португалец уже сказал своим друзьям, что собирается покинуть "Сити" этим летом, утверждает talkSPORT.
В этом сезоне Силва исполнял важную роль в "Сити", забив семь голов в 54 матчах с учетом всех соревнований, однако у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы заведено за правило не держать несчастных игроков.
07.06.2023 19:00
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КОРОЛЬ!!!
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И все из за новой бабы.. как же они достали, не работают ни дня, зато постоянно не довольны страной в которой мужик работает
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На повышение.
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КОРОЛЬ!!!
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