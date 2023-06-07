Де Хеа не собирается в Саудовскую Аравию

Голкипер Давид Де Хеа готов отвергнуть интерес из Саудовской Аравии, чтобы остаться в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Де Хеа до сих пор не продлил свой истекающий в конце июня контракт. Уже через считанные недели Давид может стать свободным агентом и уйти, куда пожелает.



Однако приоритет Де Хеа — остаться в "Юнайтед". Как утверждает talkSPORT, 32-летний испанец планирует отыграть за клуб с "Олд Траффорд" еще минимум два сезона.



Де Хеа не польстился на богатства, которые предлагают в Саудовской Аравии многим известным футболистам, чьи карьеры близятся к закату.



Де Хеа уже договорился об условиях нового контракта с "Юнайтед", согласившись на понижение зарплаты, и теперь просто ожидает, когда руководство "красных дьяволов" одобрит сделку.