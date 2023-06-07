Де Хеа не собирается в Саудовскую Аравию

Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа готов отвергнуть интерес из Саудовской Аравии, чтобы остаться в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Де Хеа до сих пор не продлил свой истекающий в конце июня контракт. Уже через считанные недели Давид может стать свободным агентом и уйти, куда пожелает.

Однако приоритет Де Хеа — остаться в "Юнайтед". Как утверждает talkSPORT, 32-летний испанец планирует отыграть за клуб с "Олд Траффорд" еще минимум два сезона.

Де Хеа не польстился на богатства, которые предлагают в Саудовской Аравии многим известным футболистам, чьи карьеры близятся к закату.

Де Хеа уже договорился об условиях нового контракта с "Юнайтед", согласившись на понижение зарплаты, и теперь просто ожидает, когда руководство "красных дьяволов" одобрит сделку.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 370

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 07.06.2023 17:17 # narcot
    е6учий лысый шарлатан не может попробовать хендерсона?

    (ответить)

  2. alexomck 07.06.2023 17:07 # alexomck
    это наша дырка (с) мю

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: