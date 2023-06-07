"Сити" проведет парад в понедельник, если сделает требл

"Манчестер Сити" проведет парад в ближайший понедельник, если оформит требл победой в финале Лиги Чемпионов.

В этом сезоне "Сити" уже выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, однако двух этих трофеев "горожанам" недостаточно для проведения парада на паре открытых автобусов по улицам Манчестера.



Как сообщает Daily Mail, парад состоится только в том случае, если команда Хосепа Гвардиолы одержит победу над "Интером" в Стамбуле в ближайшую субботу.



Отметим, что финал Лиги Чемпионов не станет концом сезона для многих игроков "Сити", которым еще предстоит выступить за свои сборные перед летними каникулами. Например, Германия проводит товарищеский матч как раз в понедельник.