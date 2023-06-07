Шейх Джассим сделал пятое предложение по МЮ и ждет ответа до пятницы
Шейх Джассим сделал пятое и одновременно финальное предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
Напомним, формально владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров завершило сбор предложений насчет своего клуба еще в конце апреля.
С тех пор, опасаясь проиграть борьбу сэру Джиму Рэтклиффу, который исходит из более высокой стоимости актива, шейх Джассим сделал внеочередное — свое четвертое по счету — предложение.
Но и после этого Глэйзеры не дали внятного ответа, поэтому сейчас, как сообщает Daily Mail, инвестор из Катара решил предпринять последнюю попытку, а в случае неудачи насовсем откажется от своих притязаний на "Юнайтед".
При этом шейх Джассим обратился не только к инвестиционному банку Raine Group, отвечающему за продажу "Юнайтед", но и напрямую к американскому семейству.
Также шейх Джассим установил дедлайн, потребовав ответить на выдвинутое им предложение не позднее пятницы.
07.06.2023 15:00
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Последние комментарии:
Такими действиями жидо6ляди еще хуже настроили против себя всех болел, даже я никогда особо не обсирая их , искренне ненавижу этих вы6лядков
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меньше чем за 6-ть не продадут...
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какие же глейзеры конченые
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уебки обосранные, продайте уже клуб и идите нахуй.
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