Шейх Джассим сделал пятое предложение по МЮ и ждет ответа до пятницы

Шейх Джассим Шейх Джассим сделал пятое и одновременно финальное предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, формально владеющее "Юнайтед" семейство Глэйзеров завершило сбор предложений насчет своего клуба еще в конце апреля.

С тех пор, опасаясь проиграть борьбу сэру Джиму Рэтклиффу, который исходит из более высокой стоимости актива, шейх Джассим сделал внеочередное — свое четвертое по счету — предложение.

Но и после этого Глэйзеры не дали внятного ответа, поэтому сейчас, как сообщает Daily Mail, инвестор из Катара решил предпринять последнюю попытку, а в случае неудачи насовсем откажется от своих притязаний на "Юнайтед".

При этом шейх Джассим обратился не только к инвестиционному банку Raine Group, отвечающему за продажу "Юнайтед", но и напрямую к американскому семейству.

Также шейх Джассим установил дедлайн, потребовав ответить на выдвинутое им предложение не позднее пятницы.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2023 15:00

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  1. quavo 07.06.2023 15:50 # quavo
    Такими действиями жидо6ляди еще хуже настроили против себя всех болел, даже я никогда особо не обсирая их , искренне ненавижу этих вы6лядков

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  2. kojan 07.06.2023 15:32 # kojan
    меньше чем за 6-ть не продадут...

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  3. insomniac 07.06.2023 15:23 # insomniac
    какие же глейзеры конченые

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  4. scholes18 07.06.2023 15:07 # scholes18
    уебки обосранные, продайте уже клуб и идите нахуй.

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