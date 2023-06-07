Хаманн: "Интеру" потребуется чудо, чтобы победить "Сити"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Дитман Хаманн считает, что "Интеру" "потребуется чудо", чтобы победить "горожан" в финале Лиги Чемпионов.

Уже завоевав титул Премьер-Лиги и Кубок Англии, 10 июня "Сити" сразится с "Интером" в финале Лиги Чемпионов и постарается оформить требл.



Хаманн считает команду Хосепа Гвардиолы абсолютным фаворитом предстоящего матча и вспоминает, как он с "Ливерпулем" совершил невероятный камбэк против "Милана" в финале Лиги Чемпионов 2005 года здесь же, в Стамбуле.



"Моему бывшему клубу "Манчестер Сити" не требуется еще одно "Чудо Стамбула", чтобы вернуться домой с трофеем Лиги Чемпионов, как потребовалось нам с "Ливерпулем" в 2005 году".



"Сити" заслуживает поднять трофей, потому что они являются явно лучшей командой в Европе в этом сезоне. В двухматчевом противостоянии они практически непобедимы, и хотя победа "Интера" в одном матче не является невозможной, я буду удивлен, если это произойдет".



"Наличие Эрлинга Холанда рядом должно придать игрокам "Сити" невероятную уверенность, потому что он может забить из ничего, а Рубен Диаш в обороне так же важен, как Ван Дейк для "Ливерпуля".



"Раньше "Сити" пропускал необязательные голы в больших матчах, теперь у них лучшая оборона в Премьер-Лиге".



"Это безумное совпадение, что первый финал Лиги Чемпионов в Стамбуле за 18 лет снова сталкивает английский клуб с соперником из Милана".



"Сити" несколько раз был близок к успеху в Лиге Чемпионов. "Интер" будет неудобным соперником, но я надеюсь и ожидаю, что "Сити" победит. Мы ("Ливерпуль") отправлялись в Стамбул, зная, что нам нужно сыграть идеально для победы над могучим "Миланом". В этот рад чудо потребуется "Интеру", нежели "Сити", — пишет Хаманн в своей колонке в Daily Mail.