Мерсон: "Макаллистер станет отличным приобретением для "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер станет "отличным приобретением" в "Ливерпуле".

Накануне Макаллистер уже был замечен на тренировочной базе "Ливерпуля", куда его отправил "Брайтон" для прохождения медобследования. Это говорит о том, что сделка находится на пороге заключения.



Мерсон убежден, что 24-летний аргентинец усилит "Ливерпуль" и поможет "красным" выступить успешнее, чем в сезоне 2022/23.



"Если "Ливерпуль" собирается побороться за победу в лиге, да и просто за попадание в топ-4, то Макаллистер станет отличным приобретением. Он игрок топ-уровня, победитель Чемпионата Мира, где его роль была огромной".



"Он очень хороший игрок, он обладает очень успокаивающим влиянием на поле. Он контролирует мяч и раздает передачи, он слегка напоминает мне Илкая Гюндогана без голов".



"Он игрок другого рода, нежели Джуд Беллингем, которого они хотели ранее. Беллингем играл бы чуть выше, но Макаллистер делает простые вещи очень, очень хорошо".



"Люди могут сказать: "О, простые вещи?" Но есть не так много игроков, которые могут делать это", — сообщил Мерсон Sky Sports.