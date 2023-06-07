Гвардиола опасается "Интера"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что опасается своего соперника по финалу Лиги Чемпионов в лице "Интера".

На бумаге "Сити" выглядит явным фаворитом финала в Стамбуле 10 июня, однако Гвардиола не собирается терять бдительность.



"Интер" сохранил свои ворота на замке в восьми из 12 матчей этого розыгрыша Лиги Чемпионов, и Хосеп чувствует, что команда Симоне Индзаги способна создать проблемы "Сити".



"Их команда обладает большой историей, они добились больших успехов, играя в своей манере. Это не так, что они только хорошо обороняются".



"Они также хорошо переходят из обороны в атаку и находят своих нападающих. У них действительно хорошо отлажен процесс розыгрыша мяча, начиная с Онана, который является исключительным голкипером, одним из лучших голкиперов в мире прямо сейчас".



"Нам будет сложнее использовать высокий прессинг. У них действительно хорошая команда, мы посмотрели так много матчей с их участием, как было возможно, и я понимаю причину, почему они здесь".



"Интер" — это команда, которая создает много сложностей для соперника. Непросто атаковать против той оборонительной системы, которую они используют. Мы должны действовать очень ритмично, но терпеливо. Мы не сможем вскрыть их за три-четыре паса".



"Мы должны использовать правильный темп для такого рода матча. Чем больше времени прошло, тем суетливее ты становишься, и это станет проблемой".



"Они привыкли контролировать матчи в Италии, у них хорошие шаблоны. И, конечно, мы должны очень, очень хорошо обороняться".



"Это финал против команды топ-уровня, и мы должны этому соответствовать. Мы уверены в себя и настроены оптимистично, но в то же время я не могу отрицать качества соперника, особенно для финала Лиги Чемпионов", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.