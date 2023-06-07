Сон стал целью для клубов из Саудовской Аравии

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин стал очередной трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии.

В последнее время саудовские клубы не жалеют никаких денег на всемирно известных игроков, пускай и находящихся на исходе своих карьер.

Совсем недавно появились слухи, что в Саудовскую Аравию может отправиться 36-летний голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, который уже подтвердил свое желание уйти от "шпор".

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, тем же путем может проследовать и Сон. При этом саудовская сторона уже ведет подготовительную работу к этому трансферу, запланированному на 2024 год.

Добавим, контракт Сона с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2025 года. В сезоне 2022/23 30-летний южнокореец забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2023 10:00

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