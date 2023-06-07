Сон стал целью для клубов из Саудовской Аравии
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин стал очередной трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии.
В последнее время саудовские клубы не жалеют никаких денег на всемирно известных игроков, пускай и находящихся на исходе своих карьер.
Совсем недавно появились слухи, что в Саудовскую Аравию может отправиться 36-летний голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, который уже подтвердил свое желание уйти от "шпор".
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, тем же путем может проследовать и Сон. При этом саудовская сторона уже ведет подготовительную работу к этому трансферу, запланированному на 2024 год.
Добавим, контракт Сона с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2025 года. В сезоне 2022/23 30-летний южнокореец забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
07.06.2023 10:00
Просмотров: 475
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Скоро сайт будет называться SAPL.ru
(ответить)
Ды вы заебали уже
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий