Сон стал целью для клубов из Саудовской Аравии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин стал очередной трансферной целью для клубов из Саудовской Аравии.

В последнее время саудовские клубы не жалеют никаких денег на всемирно известных игроков, пускай и находящихся на исходе своих карьер.



Совсем недавно появились слухи, что в Саудовскую Аравию может отправиться 36-летний голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис, который уже подтвердил свое желание уйти от "шпор".



Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, тем же путем может проследовать и Сон. При этом саудовская сторона уже ведет подготовительную работу к этому трансферу, запланированному на 2024 год.



Добавим, контракт Сона с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2025 года. В сезоне 2022/23 30-летний южнокореец забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги.