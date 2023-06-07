Мойес хочет остаться в "Вест Хэме"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что хочет остаться в клубе на следующий сезон.

Согласно слухам, боссы "Вест Хэма" до сих пор не определились насчет дальнейшего сотрудничества с Мойесом и все еще могут уволить Дэвида в случае поражения от "Фиорентины" в финале Лиги Конференций.



В преддверии первого для "Вест Хэма" европейского финала за 47 последних лет Мойес честно признался, что лично он предпочитает остаться.



"Конечно, я бы хотел остаться на следующий сезон. Есть слишком много хороших вещей, которые мы уже сделали и которые мы все еще должны постараться сделать, чтобы останавливаться сейчас".



"Мне так нравится работать здесь, и это самая важная вещь. Я вижу вещи, которые я бы хотел изменить и которые я бы сделал немного по-другому, но прямо сейчас в моей голове только одна мысль: как нам выиграть этот финал?" — сообщил Мойес Evening Standard.