Мойес хочет остаться в "Вест Хэме"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что хочет остаться в клубе на следующий сезон.
Согласно слухам, боссы "Вест Хэма" до сих пор не определились насчет дальнейшего сотрудничества с Мойесом и все еще могут уволить Дэвида в случае поражения от "Фиорентины" в финале Лиги Конференций.
В преддверии первого для "Вест Хэма" европейского финала за 47 последних лет Мойес честно признался, что лично он предпочитает остаться.
"Конечно, я бы хотел остаться на следующий сезон. Есть слишком много хороших вещей, которые мы уже сделали и которые мы все еще должны постараться сделать, чтобы останавливаться сейчас".
"Мне так нравится работать здесь, и это самая важная вещь. Я вижу вещи, которые я бы хотел изменить и которые я бы сделал немного по-другому, но прямо сейчас в моей голове только одна мысль: как нам выиграть этот финал?" — сообщил Мойес Evening Standard.
07.06.2023 09:00
Просмотров: 82
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Победи сегодня и оставайся.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий