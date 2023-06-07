"Тоттенхэм" заинтересован в Магуайре

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

После прихода Эрика Тен Хага на должность главного тренера "Юнайтед" прошлым летом Магуайр лишился места в стартовом составе. На своей позиции центрального защитника Харри проигрывал конкуренцию не только Лисандро Мартинесу и Рафаэлю Варану, но даже Виктору Линделефу и временно перемещенному с левого фланга обороны Люку Шоу.



По информации The Telegraph, "Тоттенхэм" уже обозначил свой интерес к 30-летнему Магуайру, причем этот интерес существует отдельно от ситуации с нападающим "шпор" Харри Кейном, которого хочет заполучить "Юнайтед".



Более того, приобретение Магуайра может стать аргументом "Тоттенхэма" для того, чтобы отговорить Кейна от ухода из лондонского клуба. Оба игрока находятся в хороших отношениях благодаря совместным выступлениям за сборную Англии.



Добавим, накануне "Тоттенхэм", наконец, обзавелся новым главным тренером, назначив Анге Постекоглу. Теперь "шпоры" должны утвердить спортивного директора, после чего перейдут к активной деятельности на трансферном рынке.