Канте направляется в "Аль-Иттихад"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте находится на пороге перехода в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.
По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, накануне представители "Аль-Иттихада" и Суверенного фонда Саудовской Аравии провели встречу с агентами Канте в Лондоне.
Саудиты предложили 32-летнему французу контракт до июня 2025 стоимостью 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) в год.
Журналист Бен Джейкобс отмечает, что Канте "был поражен" столь выгодным предложением, устоять перед которым он не смог. Нголо уже дал устное согласие, и в ближайшие 48 часов сделка будет заключена.
Добавим, что только накануне "Аль-Иттихад" завершил приобретение нападающего "Реала" Карима Бензема. Соотечественник Канте присоединился к саудовскому клубу тоже как свободный агент. А тренировать двух французов в Джидде будет экс-наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.
07.06.2023 07:00
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Последние комментарии:
все удивляются почему он не подписал контракт который ему предлагал Челси 2+1, дело в том что, там было прописано условие по которому он должен был сыграть определённое количество матчей и от этого напрямую зависела его зарплата или попросту говоря "играешь - мы тебе платим, не играешь - нет", Канте это не устроило. Канте который привык месяцами лечиться последние 3 года конечно же отказался. По новому контракту он получал бы почти так же как Бетинелли
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Канте "был поражен"
Источник: http://fapl.ru/posts/100832/?c=1
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