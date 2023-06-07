Канте направляется в "Аль-Иттихад"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте находится на пороге перехода в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии в качестве свободного агента.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, накануне представители "Аль-Иттихада" и Суверенного фонда Саудовской Аравии провели встречу с агентами Канте в Лондоне.



Саудиты предложили 32-летнему французу контракт до июня 2025 стоимостью 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) в год.



Журналист Бен Джейкобс отмечает, что Канте "был поражен" столь выгодным предложением, устоять перед которым он не смог. Нголо уже дал устное согласие, и в ближайшие 48 часов сделка будет заключена.



Добавим, что только накануне "Аль-Иттихад" завершил приобретение нападающего "Реала" Карима Бензема. Соотечественник Канте присоединился к саудовскому клубу тоже как свободный агент. А тренировать двух французов в Джидде будет экс-наставник "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.