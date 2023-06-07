Анонс финала Лиги Конференций

В среду вечером "Вест Хэм" сразится с "Фиорентиной" в финале Лиги Конференций. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

Этот трофей может стать первым большим для "Вест Хэма" с Кубка Англии в 1980 году, а также первым большим в тренерской карьере Дэвида Мойеса, если не считать титул третьего дивизиона "Престоном" в 2000 и Суперкубок Англии с "Манчестер Юнайтед" в 2013.



"Опытный ты тренер или нет, когда ты участвуешь в финале, это является пиком твоей карьеры. Надеюсь, это только начало для нас. Я наслаждаюсь этим моментом".



"Это важнейший момент в моей карьере. Когда ты трудишься тренером так долго, как это делаю я, это говорит, что ты делаешь правильные вещи. Вокруг есть много очень хороших тренеров, молодых тренеров, но посмотрим, смогут ли они остаться в профессии на 20-25 лет", — сообщил главный тренер "молотобойцев" на пресс-конференции.



Согласно слухам, от исхода финала зависит судьба Мойеса в "Вест Хэме". На кону не только трофей, но также путевка в Лигу Европы на будущий сезон.



- Прежде "Фиорентина" и "Вест Хэм" еще не встречались в еврокубках.



- "Фиорентина" участвует в финале какого-либо европейского турнира в пятый раз в своей истории — и впервые с проигранного "Ювентусу" финала Кубка УЕФА в сезоне 1989/90 (3 победы, 1 поражение).



- Для "Вест Хэма" это будет третий большой финал в Европе после Кубка обладателей кубков в 1965 и 1976 годах (1 победа, 1 поражение).



-"Фиорентина" проиграла только три из 12 последних матчей против английских команд в еврокубках (6 побед, 3 ничьи). В крайнем из таких матчей "Тоттенхэм" выбил "фиалок" со стадии 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2015/16.



- "Вест Хэм" проиграл оба предыдущих матча против итальянских команд в еврокубках, дважды уступив "Палермо" в первом раунде Кубка УЕФА в сезоне 2006/07.



- Это будет девятый итало-английских финал большого европейского турнира. Сейчас по четыре победы у каждой из сторон.



- Финал большого европейского турнира впервые проводится в Чехии.



- В 14 матчах этого розыгрыша Лиги Конференций "Фиорентина" забила 36 голов (в среднем по 2.6 за матч), и это лучший показатель среди всех команд во всех трех европейских турнирах этого сезона. Также "фиалки" лидируют по количеству ударов (261) и попаданий в створ (94).



- Включая квалификацию, "Вест Хэм" не проиграл ни одного из 14 матчей в этом розыгрыше Лиги Конференций (13 побед, 1 ничья), в каждом из 14 забивая минимум один гол (всего 33). Более продолжительная серия среди английских команд в еврокубках была только у "Челси" в сезоне 2018/19 (16).



- У защитника Кристиана Бираги из "Фиорентины" шесть результативных передач в этом розыгрыше Лиги Конференций, и это лучший показатель — совместно с Кевином Де Брюйне из "Манчестер Сити" — во всех европейских турнирах в этом сезоне.



Единственной потерей "Вест Хэма" остается нападающий Джанлука Скамакка, перенесший операцию на колене. Владимир Цоуфал и Томаш Соучек вернутся на "Фортуна Арену", где они выступали за "Славию".



Лига Конференций. Финал

"Фиорентина" (Италия) — "Вест Хэм" (Англия)

Прага. Стадион "Фортуна Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз