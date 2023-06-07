Пулишич намекает на уход из "Челси"
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич намекнул на уход из лондонского клуба этим летом.
В сезоне 2022/23 Пулишич сыграл лишь 812 минут в Премьер-Лиге, а "Челси" финишировал на 12-м месте, что является худшим результатом для клуба с 1994 года.
Прибыв в расположение сборной США, 24-летний Пулишич поделился своим разочарованием от неудачного сезона, а также сделал намек на будущее.
"Это был тяжелый сезон для меня лично и для нашей команды на клубном уровне".
"Думаю, сперва была замечательная пара лет, но в последнюю пару лет не все сложилось так, как я планировал".
"Прямо сейчас я сосредоточен на сборной. Я просто в восторге от того, что снова сыграю и просто буду наслаждаться любимым делом".
"А летом нужно будет посмотреть, что случится. Пока очень рано. Прямо сейчас я игрок "Челси" и планирую вернуться. Но многое может случиться. Многое может измениться", — цитирует Пулишича Evening Standard.
07.06.2023 00:05
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Так и не увидим перестрелку, эх…
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