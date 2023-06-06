"Аль-Наср" предложил Захе контракт на 45 млн. фунтов

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха получил предложение стать партнером Криштиану Роналду по "Аль-Насру" с зарплатой в 15 миллионов фунтов в год.

Как известно, действующий контракт Захи с "Пэлас" истекает в конце июня. Уилфрид не спешит соглашаться на новую сделку с "орлами", которые готовы сделать его своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



По информации Sky Sports, к представителям Захи также обратились "Атлетико" и три других клуба из Лиги Чемпионов, но самое выгодное в финансовом плане предложение Уилфриду сделал "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.



"Аль-Наср" предлагает 30-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара контракт на три года общей стоимостью в 45 млн. фунтов.



Заха пока не принял решение насчет своего будущего и полностью не исключает, что останется в "Пэлас".