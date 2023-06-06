"Брайтон" может предложить 40 млн. фунтов за Колуилла

"Брайтон" задумывается о том, чтобы улучшить свое предложение о покупке защитника Леви Колуилла до 40 миллионов фунтов.

На прошлой неделе "Челси" отказался продать Колуилла в "Брайтон", где Леви провел сезон 2022/23 на правах аренды, за 30 млн. фунтов.



Боссы "Челси", а также новый рулевой "синих" Маурисио Почеттино возлагают большие надежды на Колуилла и не хотят не только продавать Леви, но и даже снова отпускать его в аренду.



Однако "Брайтон" не собирается сдаваться. Как утверждает Daily Mail, "чайки" могут предложить рекордные для своего клуба 40 млн. фунтов за 20-летнего англичанина, чей контракт с "Челси" рассчитан до 2025 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Отметим, что со стороны "Челси" существует встречный интерес — к полузащитнику "Брайтона" Мойсесу Кайседо. "Чайки" могут использовать этот рычаг, чтобы заполучить Колуилла.