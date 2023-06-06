Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" Джек Батленд перешел в "Рейнджерс", заключив с клубом из Глазго контракт до 2027 года.

Вторую половину сезона 2022/23 Батленд провел в "Юнайтед" на правах аренды из "Пэлас". Джек страховал первого номера Давида Де Хеа, но сам за "красных дьяволов" так и не дебютировал.



По слухам, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел сохранить Батленда в качестве запасного голкипера, но 30-летний англичанин отверг эту возможность из-за желания играть регулярно.



А поскольку контракт Батленда с "Пэлас" как раз истекал, это позволило Джеку свободным агентом отправиться в "Рейнджерс", где он заменит покидающего клуб ветерана Аллана Макгрегора.



Добавим, свой последний официальный матч Батленд сыграл еще в мае 2022. За сборную Англии Джек провел девять поединков.