Джек Батленд перешел в "Рейнджерс"

Джек Батленд Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" Джек Батленд перешел в "Рейнджерс", заключив с клубом из Глазго контракт до 2027 года.

Вторую половину сезона 2022/23 Батленд провел в "Юнайтед" на правах аренды из "Пэлас". Джек страховал первого номера Давида Де Хеа, но сам за "красных дьяволов" так и не дебютировал.

По слухам, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел сохранить Батленда в качестве запасного голкипера, но 30-летний англичанин отверг эту возможность из-за желания играть регулярно.

А поскольку контракт Батленда с "Пэлас" как раз истекал, это позволило Джеку свободным агентом отправиться в "Рейнджерс", где он заменит покидающего клуб ветерана Аллана Макгрегора.

Добавим, свой последний официальный матч Батленд сыграл еще в мае 2022. За сборную Англии Джек провел девять поединков.


Метки Батленд, Батленд, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 21:00

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  1. mansoor 06.06.2023 21:15 # mansoor
    Михайло тут в полицию обратилась девушка Антони, тот который в МЮ перешёл за 100 мил фунтов. Говорит он сломал ей силиконовый грудь)))

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