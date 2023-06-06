Хаверц сказал "Челси", что хочет уйти

Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц сообщил клубу, что хочет уйти этим летом.

Хаверц, способный сыграть 10-го номера или "ложную девятку", не оправдал в полной мере ожиданий после своего перехода из "Байера" в 2020 году.

Хаверца навсегда запомнят за его гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в 2021 году, однако в рамках Премьер-Лиги Кай отличился всего 19 раз в 91 матче.

Как сообщает The Guardian, 23-летний немец уже сказал "Челси", что нуждается в новом вызове, и "синие", ожидая прихода Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", не собираются стоять у него на пути.

К продаже Хаверца "Челси" также подталкивает то обстоятельство, что от контракта Кая остается только два года, а продление сотрудничества выглядит маловероятным.

Помимо "Реала", который находится в поисках замены для покинувшего клуб Карима Бензема, интерес к Хаверцу также проявляет "Бавария", возглавляемая бывшим тренером "Челси" Томасом Тухелем.


Метки Бавария, Реал, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 20:00

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  1. quickelf 06.06.2023 20:27 # quickelf
    Мое сердце разбито...

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  2. ganinilyha 06.06.2023 20:12 # ganinilyha
    На самом деле прикольно, что ожидает чистка, но боязно, что могут накупить Чуквуемек всяких

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  3. ganinilyha 06.06.2023 20:11 # ganinilyha
    Чел после Евро 2021 максимально сдулся, второй Шюррле, хотя тот даже поталантливее был

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  4. sisyazavr 06.06.2023 20:00 # sisyazavr
    Я сказал, хорошей дороги

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