Хаверц сказал "Челси", что хочет уйти
Нападающий "Челси" Кай Хаверц сообщил клубу, что хочет уйти этим летом.
Хаверц, способный сыграть 10-го номера или "ложную девятку", не оправдал в полной мере ожиданий после своего перехода из "Байера" в 2020 году.
Хаверца навсегда запомнят за его гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в 2021 году, однако в рамках Премьер-Лиги Кай отличился всего 19 раз в 91 матче.
Как сообщает The Guardian, 23-летний немец уже сказал "Челси", что нуждается в новом вызове, и "синие", ожидая прихода Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", не собираются стоять у него на пути.
К продаже Хаверца "Челси" также подталкивает то обстоятельство, что от контракта Кая остается только два года, а продление сотрудничества выглядит маловероятным.
Помимо "Реала", который находится в поисках замены для покинувшего клуб Карима Бензема, интерес к Хаверцу также проявляет "Бавария", возглавляемая бывшим тренером "Челси" Томасом Тухелем.
06.06.2023 20:00
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Мое сердце разбито...
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Я сказал, хорошей дороги
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