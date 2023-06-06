Хаверц сказал "Челси", что хочет уйти

Нападающий "Челси" Кай Хаверц сообщил клубу, что хочет уйти этим летом.

Хаверц, способный сыграть 10-го номера или "ложную девятку", не оправдал в полной мере ожиданий после своего перехода из "Байера" в 2020 году.



Хаверца навсегда запомнят за его гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в 2021 году, однако в рамках Премьер-Лиги Кай отличился всего 19 раз в 91 матче.



Как сообщает The Guardian, 23-летний немец уже сказал "Челси", что нуждается в новом вызове, и "синие", ожидая прихода Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", не собираются стоять у него на пути.



К продаже Хаверца "Челси" также подталкивает то обстоятельство, что от контракта Кая остается только два года, а продление сотрудничества выглядит маловероятным.



Помимо "Реала", который находится в поисках замены для покинувшего клуб Карима Бензема, интерес к Хаверцу также проявляет "Бавария", возглавляемая бывшим тренером "Челси" Томасом Тухелем.