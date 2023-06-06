"Челси" вступил в борьбу за Габри Вейгу
"Челси" вступил в борьбу за перспективного полузащитника "Сельты" Габри Вейгу.
Новоиспеченный главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино был вынужден обратиться к альтернативным целям по укреплению центра поля после того, как не сумел заполучить Мануэля Угарте из "Спортинга".
Так на радаре у "синих" оказался Вейга, который своей игрок за "Сельту" заслужил репутацию одного из лучших молодых полузащитников в Европе.
Контракт 21-летнего испанца с "Сельтой" предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов).
Помимо "Челси", виды на Вейгу, который отметился 28 появлениями в стартовом составе "Сельты" в этом сезоне Ла Лиги, также имеют "Барселона" и "Ливерпуль".
06.06.2023 19:00
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