"Челси" вступил в борьбу за Габри Вейгу

"Челси" вступил в борьбу за перспективного полузащитника "Сельты" Габри Вейгу.

Новоиспеченный главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино был вынужден обратиться к альтернативным целям по укреплению центра поля после того, как не сумел заполучить Мануэля Угарте из "Спортинга".



Так на радаре у "синих" оказался Вейга, который своей игрок за "Сельту" заслужил репутацию одного из лучших молодых полузащитников в Европе.



Контракт 21-летнего испанца с "Сельтой" предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов).



Помимо "Челси", виды на Вейгу, который отметился 28 появлениями в стартовом составе "Сельты" в этом сезоне Ла Лиги, также имеют "Барселона" и "Ливерпуль".