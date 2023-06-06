"Юнайтед" обсуждает продажу Хендерсона в "Форест"

Дин Хендерсон "Манчестер Юнайтед" договаривается о продаже своего голкипера Дина Хендерсона в "Ноттингем Форест".

Именно в "Форест" Хендерсон провел сезон 2022/23 на правах аренды, хотя последний раз Дин выходил на поле еще в середине января.

Сезон Хендерсона был оборван травмой бедра, до которой он успел сыграть 18 матчей за "лесников", пропустив 31 гол и шесть раз сохранив свои ворота на замке.

Хендерсон успел сделать достаточно, чтобы "Форест" захотел его сохранить, и talkSPORT утверждает, что переговоры двух клубов о постоянном трансфере 26-летнего англичанина значительно продвинулись.

Добавим, во второй половине этого сезона ворота "Форест" защищал Кейлор Навас, но его аренда из ПСЖ истекла, и в следующей кампании Хендерсон снова сможет стать первым номером команды Стива Купера.


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 18:00

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  1. gerrard08 06.06.2023 18:07 # gerrard08
    > на воротах донный де Хея мстящий за факс
    > ищут основного гк
    > продают талантливого британского гк

    (ответить)

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