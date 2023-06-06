"Юнайтед" обсуждает продажу Хендерсона в "Форест"

"Манчестер Юнайтед" договаривается о продаже своего голкипера Дина Хендерсона в "Ноттингем Форест".

Именно в "Форест" Хендерсон провел сезон 2022/23 на правах аренды, хотя последний раз Дин выходил на поле еще в середине января.



Сезон Хендерсона был оборван травмой бедра, до которой он успел сыграть 18 матчей за "лесников", пропустив 31 гол и шесть раз сохранив свои ворота на замке.



Хендерсон успел сделать достаточно, чтобы "Форест" захотел его сохранить, и talkSPORT утверждает, что переговоры двух клубов о постоянном трансфере 26-летнего англичанина значительно продвинулись.



Добавим, во второй половине этого сезона ворота "Форест" защищал Кейлор Навас, но его аренда из ПСЖ истекла, и в следующей кампании Хендерсон снова сможет стать первым номером команды Стива Купера.