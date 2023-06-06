Кайл Уолкер пропустил тренировку перед финалом Лиги Чемпионов

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пропустил тренировку своей команды за считанные дни до финала Лиги Чемпионов.

Уолкер был заменен в концовке победного для "Сити" финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" в минувшую субботу. Возможно, это связано с некоторыми проблемами со здоровьем.



Как сообщает The Independent, 33-летний англичанин оказался единственным игроком, пропустившим открытую тренировку "горожан" во вторник. Все остальные футболисты занимались нормально.



Добавим, "Сити" проведет финал Лиги Чемпионов против "Интера" в ближайшую субботу. Ожидается, что Уолкер выйдет в стартовом составе на матч в Стамбуле, если будет здоров.