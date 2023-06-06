"Брайтон" разрешил Макаллистеру пройти медобследование в "Ливерпуле"

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер получил зеленый свет на прохождение медобследования в "Ливерпуле".

Только накануне стало известно, что "Ливерпуль" и Макаллистер договорились об условиях контракта до 2028 года.



А сейчас, как сообщает Daily Mail, "Брайтон" разрешил Алексису отправиться на тренировочную базу "Ливерпуля" в Керби и пройти необходимые для заключения сделки медицинские тесты.



Это говорит о том, что "Ливерпуль" и "Брайтон" находятся на пороге компромисса о стоимости 24-летнего игрока сборной Аргентины, которая может составить около 60 миллионов фунтов.



Таким образом, Макаллистер станет первым новичком "красных" в это трансферное окно, и с приобретения Алексиса начнется перестройка команды Юргена Клоппа после неудачного сезона.