"Брайтон" разрешил Макаллистеру пройти медобследование в "Ливерпуле"

Алексис Макаллистер Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер получил зеленый свет на прохождение медобследования в "Ливерпуле".

Только накануне стало известно, что "Ливерпуль" и Макаллистер договорились об условиях контракта до 2028 года.

А сейчас, как сообщает Daily Mail, "Брайтон" разрешил Алексису отправиться на тренировочную базу "Ливерпуля" в Керби и пройти необходимые для заключения сделки медицинские тесты.

Это говорит о том, что "Ливерпуль" и "Брайтон" находятся на пороге компромисса о стоимости 24-летнего игрока сборной Аргентины, которая может составить около 60 миллионов фунтов.

Таким образом, Макаллистер станет первым новичком "красных" в это трансферное окно, и с приобретения Алексиса начнется перестройка команды Юргена Клоппа после неудачного сезона.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Макаллистер

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 16:00

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  1. ugunner4 06.06.2023 16:32 # ugunner4
    ожидание - Беллингем
    реальность - макалистер)

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  2. beatles-red 06.06.2023 16:27 # beatles-red
    За 35, с допами 40 оформлено

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  3. narcot 06.06.2023 16:08 # narcot
    а скамчестер пусть играет фредами и каземиро

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