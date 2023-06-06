Канте предложено 86 млн. фунтов за переезд в Саудовскую Аравию

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте получил роскошное предложение из Саудовской Аравии стоимостью 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

Канте до сих пор не определился, как ему быть с истекающим в конце июня контрактом, хотя в марте Нголо был близок к новой сделке с "Челси".

На днях стало известно, что в Лондон на переговоры с Канте летит делегация из Саудовской Аравии, и трансферный гуру Фабрицио Романо может подтвердить, что эта встреча состоялась.

Саудиты представили Канте на рассмотрение контракт общей стоимостью 86 млн. фунтов, причем Нголо сам может выбрать, за какой клуб он будет играть — например, за "Аль-Иттихад" или "Аль-Наср".

Саудиты надеются, что 32-летний француз в кратчайшие сроки даст ответ на их предложение.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 15:00

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  1. apl-nash 06.06.2023 16:54 # apl-nash
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    Разбегаются от боэляна

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  2. narcot 06.06.2023 16:10 # narcot
    - фэк ю

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  3. gameboy 06.06.2023 15:46 # gameboy
    Ответ Кантэ
    - Фак Уу

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  4. suddenly 06.06.2023 15:30 # suddenly
    Саудиты представили Канте на рассмотрение контракт общей стоимостью 86 млн. фунтов

    Миха в заголовке: Канте предложено 86 млн. фунтов ЗА ПЕРЕЕЗД в Саудовскую Аравию

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  5. mancunia-planet 06.06.2023 15:13 # mancunia-planet
    Саудиты манят всех кого смогут, всё дело в деньгах

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