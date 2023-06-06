Канте предложено 86 млн. фунтов за переезд в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Челси" Нголо Канте получил роскошное предложение из Саудовской Аравии стоимостью 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

Канте до сих пор не определился, как ему быть с истекающим в конце июня контрактом, хотя в марте Нголо был близок к новой сделке с "Челси".



На днях стало известно, что в Лондон на переговоры с Канте летит делегация из Саудовской Аравии, и трансферный гуру Фабрицио Романо может подтвердить, что эта встреча состоялась.



Саудиты представили Канте на рассмотрение контракт общей стоимостью 86 млн. фунтов, причем Нголо сам может выбрать, за какой клуб он будет играть — например, за "Аль-Иттихад" или "Аль-Наср".



Саудиты надеются, что 32-летний француз в кратчайшие сроки даст ответ на их предложение.