Постекоглу возглавил "Тоттенхэм"

Анге Постекоглу "Тоттенхэм" официально подтвердил назначение Анге Постекоглу своим новым главным тренером.

Постекоглу заключил с "Тоттенхэмом" четырехлетний контракт и становится четвертым постоянным наставником "шпор" после расставания с Маурисио Почеттино, выводившим клуб в финал Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19.

Постекоглу провел в "Селтике" два сезона, в обоих выигрывая титул шотландской Премьер-Лиги. В этой кампании подопечные 57-летнего австралийца также завоевали Кубок Лиги и Кубок Шотландии.

"Анге несет с собой позитивное мышление и быстрый, атакующий стиль игры. Он обладает сильным послужным списком по развитию игроков и понимает важность связи с академией. Мы в восторге от того, что Анге присоединился к нам, пока мы готовимся к предстоящему сезону", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.


Метки Постекоглу, Селтик, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 14:00

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  1. chelsea88 06.06.2023 15:01 # chelsea88
    Будет выше чем никчёмный гейклуб аснл в след.сезоне

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  2. suddenly 06.06.2023 14:17 # suddenly
    Ну теперь Кейн точно останется :))

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  3. superglor 06.06.2023 14:11 # superglor
    Идеальный тренер для петухов. Никаких амбиций, никакой страсти к трофеям, будут вариться в районе 7 места и стричь прибыль.

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  4. true-manc 06.06.2023 14:07 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  5. slavaukraine 06.06.2023 14:06 # slavaukraine
    ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ! КОРОЛЬ В ЗДАНИИ!!!

    Постек ОГЛУ! TO DARE IS TO DO!

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