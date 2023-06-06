Постекоглу возглавил "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" официально подтвердил назначение Анге Постекоглу своим новым главным тренером.
Постекоглу заключил с "Тоттенхэмом" четырехлетний контракт и становится четвертым постоянным наставником "шпор" после расставания с Маурисио Почеттино, выводившим клуб в финал Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19.
Постекоглу провел в "Селтике" два сезона, в обоих выигрывая титул шотландской Премьер-Лиги. В этой кампании подопечные 57-летнего австралийца также завоевали Кубок Лиги и Кубок Шотландии.
"Анге несет с собой позитивное мышление и быстрый, атакующий стиль игры. Он обладает сильным послужным списком по развитию игроков и понимает важность связи с академией. Мы в восторге от того, что Анге присоединился к нам, пока мы готовимся к предстоящему сезону", — сообщил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.
06.06.2023 14:00
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Будет выше чем никчёмный гейклуб аснл в след.сезоне
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Ну теперь Кейн точно останется :))
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Идеальный тренер для петухов. Никаких амбиций, никакой страсти к трофеям, будут вариться в районе 7 места и стричь прибыль.
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оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ! КОРОЛЬ В ЗДАНИИ!!!
Постек ОГЛУ! TO DARE IS TO DO!
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