Рэднапп одобряет назначение Постекоглу в "Тоттенхэме"

Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп объяснил, почему он одобряет назначение Анге Постекоглу главным тренером "шпор".

Накануне стало известно, что "Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности с Постекоглу, который со дня на день оставит "Селтик" ради работы в Северном Лондоне.



"Селтик" стал первой работой 57-летнего австралийца в Европе, однако Рэднапп уверен, что "Тоттенхэм" выбрал правильного специалиста.



"Да, мне нравится это. Я уже рассказывал, что повстречался с ним в Австралии, когда я тренировал сборную Иордании, а он тренировал австралийскую сборную".



"Тим Кэхилл тогда играл за австралийскую сборную, и я просто поговорил с ним перед матчем. Он сказал: "Наш тренер великолепен".



"Я сказал: "Неужели?" Он ответил: "Харри, он — это высший класс". Вот и все. В то время я о нем еще не слышал... Эти слова Тимми Кэхилла запомнились мне. Затем я увидел, как он великолепно трудится в "Селтике", и теперь я обожаю его".



"Он серьезный специалист, он прям в общении, и мне он нравится. Если игрок упускает момент, он не боится сказать: "Даже моя старушка забила бы это".



"Он очень быстро проявит себя. Думаю, парни полюбят его. Похоже, в "Селтике" его обожают", — сообщил Рэднапп talkSPORT.