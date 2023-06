Светская хроника за вторник

"Реал" предложит 69 миллионов фунтов за Харри Кейна. Илкай Гюндоган может вернуться в дортмундскую "Боруссию". "Арсенал" примет участие в гей-параде. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Стартовое предложение "Реала" по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну составит 69 миллионов фунтов, однако "шпоры" хотят за свою звезду 103 млн. фунтов. (Sport)



"Манчестер Сити" задумывается о приглашении защитника Рафаэла Геррейру, который покидает дортмундскую "Боруссию" свободным агентом. Это позволит "горожанам" отпустить Серхио Гомеса в "Бернли". (The Sun)



Капитан "Сити" Илкай Гюндоган может вернуться в дортмундскую "Боруссию" этим летом. (Bild)



Гюндоган имеет на руках предложения от "Арсенала" и "Барселоны", а также Илкая собирается позвать некий клуб из Саудовской Аравии. (Sport)



Голкипер "Брентфорда" Давид Райя — цель номер один "Тоттенхэма" на замену Уго Льорису. (Daily Mirror)



Заступающий на должность главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу получит средства на покупку Райи, защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена и полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" не будет платить 40 млн. фунтов за Райю. (The Sun)



"Тоттенхэм" установил контакт с "Эвертоном" насчет покупки голкипера Джордана Пикфорда. (Football Transfers)



"Челси" заинтересован в полузащитнике "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Daily Express)



Полузащитник Нголо Канте готов отвергнуть интерес саудовских "Аль-Иттихада" и "Аль-Насра", чтобы остаться в "Челси". (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" готов заплатить 30 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Франка Кесси. (Sport)



"Ювентус" хочет нападающих Вильфреда Ньонто из "Лидса" и Джанлуку Скамакку из "Вест Хэма". (La Gazzetta dello Sport)



"Ньюкасл" активизировал свой интерес к 18-летнему полузащитнику "Фенербахче" Арде Гюлеру. (Football Insider)



"Вулверхэмптон" собирается обменять своего капитана Рубена Невеша на Ансу Фати из "Барселоны". (Sport)



"Вест Хэм" заинтересован в трех полузащитниках: Джеймсу Уорд-Проузе из "Саутгемптона", Коноре Галлахере из "Челси" и Скотте Мактоминее из "Юнайтед". (Football Transfers)



Другое



"Юнайтед" предложит новый контракт защитнику Виктору Линделефу. (The Sun)



"Селтик" получит 5 млн. фунтов от "Тоттенхэма" за главного тренера Анге Постекоглу. (The Sun)



"Арсенал" объявил, что примет участие в параде ЛГБТ-меньшинств в Лондоне в этом месяце. (Arsenal.com)