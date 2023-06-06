Светская хроника за вторник

Светская хроника "Реал" предложит 69 миллионов фунтов за Харри Кейна. Илкай Гюндоган может вернуться в дортмундскую "Боруссию". "Арсенал" примет участие в гей-параде. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Стартовое предложение "Реала" по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну составит 69 миллионов фунтов, однако "шпоры" хотят за свою звезду 103 млн. фунтов. (Sport)

"Манчестер Сити" задумывается о приглашении защитника Рафаэла Геррейру, который покидает дортмундскую "Боруссию" свободным агентом. Это позволит "горожанам" отпустить Серхио Гомеса в "Бернли". (The Sun)

Капитан "Сити" Илкай Гюндоган может вернуться в дортмундскую "Боруссию" этим летом. (Bild)

Гюндоган имеет на руках предложения от "Арсенала" и "Барселоны", а также Илкая собирается позвать некий клуб из Саудовской Аравии. (Sport)

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя — цель номер один "Тоттенхэма" на замену Уго Льорису. (Daily Mirror)

Заступающий на должность главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу получит средства на покупку Райи, защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена и полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. (Daily Mirror)

"Тоттенхэм" не будет платить 40 млн. фунтов за Райю. (The Sun)

"Тоттенхэм" установил контакт с "Эвертоном" насчет покупки голкипера Джордана Пикфорда. (Football Transfers)

"Челси" заинтересован в полузащитнике "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Daily Express)

Полузащитник Нголо Канте готов отвергнуть интерес саудовских "Аль-Иттихада" и "Аль-Насра", чтобы остаться в "Челси". (Fabrizio Romano)

"Ливерпуль" готов заплатить 30 млн. фунтов за полузащитника "Барселоны" Франка Кесси. (Sport)

"Ювентус" хочет нападающих Вильфреда Ньонто из "Лидса" и Джанлуку Скамакку из "Вест Хэма". (La Gazzetta dello Sport)

"Ньюкасл" активизировал свой интерес к 18-летнему полузащитнику "Фенербахче" Арде Гюлеру. (Football Insider)

"Вулверхэмптон" собирается обменять своего капитана Рубена Невеша на Ансу Фати из "Барселоны". (Sport)

"Вест Хэм" заинтересован в трех полузащитниках: Джеймсу Уорд-Проузе из "Саутгемптона", Коноре Галлахере из "Челси" и Скотте Мактоминее из "Юнайтед". (Football Transfers)

Другое

"Юнайтед" предложит новый контракт защитнику Виктору Линделефу. (The Sun)

"Селтик" получит 5 млн. фунтов от "Тоттенхэма" за главного тренера Анге Постекоглу. (The Sun)

"Арсенал" объявил, что примет участие в параде ЛГБТ-меньшинств в Лондоне в этом месяце. (Arsenal.com)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1398

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-dijk 06.06.2023 12:58 # van-dijk
    ФУ, ЧЕЛСИ

    (ответить)

  2. explosion 06.06.2023 12:11 # explosion
    Секс - корабль любви, а женщина на судне - к беде. © Абсолютно любой покерёнок.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: