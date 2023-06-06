Большинство клубов Премьер-Лиги повышает стоимость сезонных абонементов

Абсолютное большинство клубов Премьер-Лиги решило повысить стоимость сезонных абонементов на следующий сезон, причем у некоторых удорожание достигает 20 процентов.

Как следует из исследования Daily Mail, только "Брентфорд", "Челси", "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэм" решили сохранить стоимость сезонных абонементов на прежнем уровне на сезон 2023/24.



В случае с "Челси" и "Тоттенхэмом" это можно считать реакцией руководства на провальный для обоих клубов сезон. Впрочем, их абонементы и так являются одними из самых дорогих в дивизионе.



Вышедший в Премьер-Лигу "Лутон" и "Ньюкасл" пока не анонсировали новые цены на сезонные абонементы, но остальные 14 клубов их повысили.



Сильнее всех в процентном отношении подорожали сезонные абонементы на "Ноттингем Форест" (20%), "Фулхэм" (18%), "Астон Виллу" (15%), "Вулверхэмптон" (5-11%), "Эвертон" (10%), и "Кристал Пэлас" (5-10%).



