Большинство клубов Премьер-Лиги повышает стоимость сезонных абонементов

Ноттингем Форест Абсолютное большинство клубов Премьер-Лиги решило повысить стоимость сезонных абонементов на следующий сезон, причем у некоторых удорожание достигает 20 процентов.

Как следует из исследования Daily Mail, только "Брентфорд", "Челси", "Шеффилд Юнайтед" и "Тоттенхэм" решили сохранить стоимость сезонных абонементов на прежнем уровне на сезон 2023/24.

В случае с "Челси" и "Тоттенхэмом" это можно считать реакцией руководства на провальный для обоих клубов сезон. Впрочем, их абонементы и так являются одними из самых дорогих в дивизионе.

Вышедший в Премьер-Лигу "Лутон" и "Ньюкасл" пока не анонсировали новые цены на сезонные абонементы, но остальные 14 клубов их повысили.

Сильнее всех в процентном отношении подорожали сезонные абонементы на "Ноттингем Форест" (20%), "Фулхэм" (18%), "Астон Виллу" (15%), "Вулверхэмптон" (5-11%), "Эвертон" (10%), и "Кристал Пэлас" (5-10%).

Сезонные абонементы клубов Премьер-Лиги на сезон 2023/24


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 11:00

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  1. high-malvern 06.06.2023 12:53 # high-malvern
    Арсенал по полной имеет своих фанатов)

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  2. closer 06.06.2023 12:49 # closer
    а я на диване посмотрю, когда нужно будет)

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  3. easports 06.06.2023 12:03 # easports
    ниxуя Арсеналушка ебёт

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