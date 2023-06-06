"Астон Вилла" обозначила интерес к Тилемансу

Юри Тилеманс "Астон Вилла" обозначила свой интерес к полузащитнику Юри Тилемансу, покидающему "Лестер".

Накануне вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" объявил имена игроков, чьи истекающие в конце июня контракты продлены не будут. В их числе оказался и Тилеманс.

Тилеманс проявил себя с лучшей стороны после перехода из "Монако" в 2019 году, поэтому Юри не составит труда найти себе новый клуб.

И Daily Mail утверждает, что "Вилла" стала очередным клубом, выразившим желание подписать Тилеманса свободным агентом, причем главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери хочет получить ответ от 26-летнего бельгийца как можно скорее.


Метки Астор Вилла, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 10:00

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  1. blueswin 06.06.2023 10:52 # blueswin
    странно что им не интересуется ни один из любителей халявы (Интер, Милан, Юве, Наполи)

    (ответить)

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