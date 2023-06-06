"Астон Вилла" обозначила интерес к Тилемансу

"Астон Вилла" обозначила свой интерес к полузащитнику Юри Тилемансу, покидающему "Лестер".

Накануне вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер" объявил имена игроков, чьи истекающие в конце июня контракты продлены не будут. В их числе оказался и Тилеманс.



Тилеманс проявил себя с лучшей стороны после перехода из "Монако" в 2019 году, поэтому Юри не составит труда найти себе новый клуб.



И Daily Mail утверждает, что "Вилла" стала очередным клубом, выразившим желание подписать Тилеманса свободным агентом, причем главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери хочет получить ответ от 26-летнего бельгийца как можно скорее.