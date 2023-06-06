"Челси" поставил ультиматум перед Хаверцем

"Челси" предупредил своего нападающего Кая Хаверца, что тот должен заключить новый контракт или покинуть клуб этим летом.

При своих новых владельцах "Челси" занимает очень жесткую позицию насчет истекающих контрактов и не собирается рисковать потерей кого-либо из игроков безо всякой компенсации.



Сейчас Хаверц приближается к своему предпоследнему году по действующему контракту, и неопределенность насчет долгосрочного будущего 23-летнего немца не устраивает боссов лондонского клуба.



На "Стэмфорд Бридж" осведомлены об интересе к Хаверцу со стороны "Реала", которые ищет усиление атаки после расставания с Каримом Бензема.



И Daily Mail утверждает, что "Челси" готов использовать эту возможность продать Хаверца, если Кай откажется от нового контракта. Впрочем, в приоритете у "синих" находится продление сотрудничества с экс-игроком "Байера".