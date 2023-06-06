"Челси" переключился с Угарте на Кайседо

Мойсес Кайседо "Челси" сосредоточился на полузащитнике "Брайтона" Мойсесе Кайседо после решения отказаться от покупке Мануэля Угарте.

На днях стало известно, что "Челси" отказался переплачивать за Угарте, который теперь, как ожидается, продолжит карьеру в ПСЖ.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино по-прежнему хочет укрепить центр поля своей команды, и теперь "синие" сосредоточили свое внимание на Кайседо, сообщает Daily Mirror.

"Челси" вместе с "Арсеналом" интересовался Кайседо еще в январе, однако "Брайтон" оказался не готов отпустить 21-летнего игрока сборной Эквадора посреди сезона.

Стоять на пути у Кайседо этим летом "Брайтон" не будет, поэтому трансфер Мойсеса — это только вопрос цены.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2023 08:00

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