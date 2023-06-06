"Юнайтед" сосредоточился на Хейлунде

"Манчестер Юнайтед" активизировался в переговорах о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Изначально главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сделал Харри Кейна из "Тоттенхэма" своей целью номер один по укреплению позиции нападающего, однако президент "шпор" Даниэль Леви не желает идти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге.



Это заставило "Юнайтед" переключиться на альтернативные варианты, из которых "красные дьяволы" решили предпочесть именно Хейлунда, сообщает Daily Mirror.



20-летний датчанин, которого нередко сравнивают с норвежским бомбардиром "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом, забил 15 голов в своем дебютном сезоне за "Аталанту" и сейчас оценивается в 40 миллионов фунтов.



Стоит отметить, что интересы Хейлунда и Тен Хага представляет одно и то же агентство под названием SEG.