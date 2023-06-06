Венсан Компани. Модный менеджер, который не хочет спешить

Венсан Компани удивил многих, сумев вернуть "Бернли" в Премьер-Лигу уже в первом своем сезоне с новой командой и в новой лиге. После невнятного периода работы в "Андерлехте" уверенная победная поступь "бордовых" по турнирной дистанции в Чемпионшипе сделала Компани востребованным специалистом. Но сам он не спешит рассматривать потенциальные предложения, продлив соглашение с "Бернли".

Венсан Компани не хочет спешить, но в то же время и не собирается вечно оставаться в "Бернли" — он понимает, что жизнь футбольного менеджера такова, что он в любой момент может получить предложение, от которого не сможет отказаться. Потому он не вводит никого в заблуждение, а строит планы на короткий срок.



Компани всегда настаивал на том, что не будет комментировать слухи, связывающие его с каким-либо местом работы, и спокойно реагировал на сообщения о том, что он может возглавить сборную Бельгии, "Тоттенхэм" или "Челси". Он не хочет попасть в историю, которая недавно произошла с менеджером "Куинз Парк Рейнджерс" Майклом Билом. Тот поклялся в верности КПР, когда его позвали в "Вулверхэмптон", но месяц спустя принял приглашение клуба, в котором работал ранее, — шотландского "Рейнджерс".



Что, если бы Компани сказал фанам "Бернли", что остается, а ему предложили работу менеджера "Манчестер Сити"? Смог бы он отказаться? В профессиональном футболе нельзя ничего исключать, но сейчас можно с уверенностью говорить, что следующий сезон Венсан проведет в "Бернли".



Компани стал востребованным тренером во многом потому, что сейчас у многих клубов Премьер-Лиги нет менеджера — поисками нового главного тренера на долгосрочной основе параллельно занимаются "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", а также вылетевшие "Лестер", "Лидс" и "Саутгемптон".



Успех, которого добился Компани, не был очевидным перед стартом сезона. Работа Венсана в "Андерлехте" совсем не убедила в том, что он может стать успешным менеджером, но в "Бернли" все же поверили, что именно бывший капитан "Сити" сможет возглавить проект, нуждавшийся в перезагрузке.



Сейчас он котируется очень высоко — после того, как "Бернли" уверенно выиграл Чемпионшип, изменив свой стиль игры, а Компани получил награду лучшему тренеру сезона. Все отмечают его лидерские качества, трудовую этику, привлекательный стиль футбола. Компани одержим футболом и многие в клубе описывают его как самого сильного лидера, которого когда-либо встречали. Он хочет знать все обо всех аспектах работы — включая аналитику, медицину, коммерческую деятельность клуба. Компани продолжает учиться на нескольких курсах, регулярно внедряя в свою работу полученные знания и навыки.



Да, "Бернли" потратил на новых игроков около 25 миллионов фунтов, что довольно много для клуба Чемпионшипа, но большинство новичков вписались в игру команды, а вдобавок Компани смог использовать и тех игроков, что достались ему от Шона Дайча, подстроив их под новый стиль "Бернли". Полезными были форварды-ветераны Джей Родригес и Эшли Барнс, продолжил прогрессировать Джош Браунхилл, остались важными игроками Джек Корк, Чарли Тэйлор и Йоханн Берг Гудмундссон.



Тренерская философия Компани формируется под влиянием Пепа Гвардиолы, что и делает его "модным" тренером, так как перед глазами успешная работа в "Арсенале" другого ученика Пепа в лице Микеля Артеты. Испанец неоднократно предсказывал, что Компани станет менеджером, но, наверное, был немного удивлен, что бельгиец окажется в таком клубе, как "Бернли". Конечно, сейчас Компани рассматривают в том числе как потенциального преемника Гвардиолы в "Сити", но он регулярно отвечает на вопросы о будущем, называя себя "менеджером из Чемпионшипа".



Ну, теперь он уже менеджер из Премьер-Лиги и должен проявить себя на новом месте. Совсем не значит, что его следующий шаг будет ошеломляющим. Как игрок, Компани был капитаном самой успешной команды Премьер-Лиги последнего десятилетия, а теперь он управляет клубом, задача которого на сезон — закрепиться в Премьер-Лиге и не вылететь.



Компани понимает, насколько непредсказуемой и изменчивой может быть судьба футбольного менеджера. Еще недавно другого бывшего игрока "Сити" Патрика Виейра считали очень перспективным специалистом, когда он смог перестроить "Кристал Пэлас", а недавно француза уволили, а в клуб снова вернулся Рой Ходжсон, чтобы спасти его от вылета.



Точно так же Стивен Джеррард в какой-то момент мечтал о будущей работе в "Ливерпуле", неплохо стартовав в "Рейнджерс", но неудачный заход в "Астон Виллу" подорвала его репутацию. Усугубил неприятное для Стивена положение вещей Унаи Эмери, приняв его команду рядом с зоной вылета и подняв ее к зоне еврокубков с теми же игроками, за очень короткий срок. Баск показал, что молодость это хорошо, но тренерские класс, опыт и мастерство все же способны гарантировать результат.



Джеррард, Виейра и, возможно, Фрэнк Лэмпард — примеры того, как быстро может потерять блеск и привлекательность молодой менеджер. И если "Бернли" в конце ноября окажется безнадежным аутсайдером Премьер-Лиги, Компани не станет исключением и лишь дополнит ряд разочаровавших молодых специалистов, которые не справились с работой в Премьер-Лиге.



Но сейчас в "Бернли" стабилизировалась финансовая ситуация, с клуба вскоре будет снят трансферный запрет, и благодаря скорому повышению в классе "кларетовые" смогут качественно поработать над усилением состава этим летом. У владельцев "Бернли" есть долгосрочный план, новая стратегия, которая пока что оправдывает себя.



Компани потратил год на обустройство "Бернли" в Чемпионшипе и имел возможность менять под себя многие вещи, получив большую свободу от руководства. Он дорожит своим нынешним статусом и возможностями для творчества, которых у него, наверняка, не было бы в "Тоттенхэме" или "Челси" — этим во многом и объясняется то, что бельгиец не стал форсировать развитие своей карьеры.



Компани получит время, чтобы учиться, адаптироваться на новом уровне, тестировать свои методы. Основная цель — не просто сохранить "Бернли" в Премьер-Лиге любой ценой, но и стараться подражать клубам такого же размера, сумевшим найти себя в элите в роли крепких середняков — вроде "Фулхэма" и "Брентфорда". Во многом именно подход "Брентфорда" и "Брайтона" к поиску новичков и оценке их по многим статистическим и ментальным характеристикам пытается повторить у себя руководство "Бернли".



Сейчас основная задача Компани — подписать на постоянной основе тех игроков, которые хорошо себя проявили, пребывая на правах аренды. Уже подписан немецкий защитник Бейер, игравший на правах аренды из менхенгладбахской "Боруссии", не должно возникнуть проблем с продлением аренды Харвуд-Беллиса из "Манчестер Сити", а вдобавок Компани может рассчитывать на аренду еще нескольких игроков из академии "горожан", если его заинтересует такая опция. Сложнее будет с Натаном Теллой из "Саутгемптона", который очень ярко проявил себя в "Бернли" (17 голов в 39 матчах), но вылет "святых" из Премьер-Лиги может помочь.



Возможно, когда-то Компани и пожалеет о том, что остался в "Бернли", когда была возможность перескочить в "Тоттенхэм" к решению задач, более привычных для бывшего капитана "Сити". Но в то же время он не может не видеть той тренерской карусели, которую владельцы "Тоттенхэма" и "Челси" устраивают на тренерской скамье, и той высочайшей конкуренции, которая есть сейчас на вершине таблицы Премьер-Лиги. Потерять работу там даже проще, чем у руля аутсайдера, провалиться в котором не так опасно для молодого тренера, как в большом клубе, с большими возможностями и задачами.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru