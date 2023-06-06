"Атлетико" сделал запрос насчет насчет Захи
"Атлетико" сделал запрос насчет вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи.
Действующий контракт Захи по-прежнему истекает в конце июня. "Пэлас" готов сделать Уилфрида своим самым высокооплачиваемым игроком всех времен с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю, но это предложение до сих пор не принято.
Заха продолжает изучать имеющиеся у него варианты, и 30-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара есть из чего выбирать.
Заха имеет на руках несколько предложений с Ближнего Востока, в основном из Саудовской Аравии, но также Уилфрид может остаться в Европе и снова попробовать себя в большом клубе, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне является большим поклонником таланта Захи и мечтает заполучить Уилфрида свободным агентом.
В следующем сезоне "Атлетико" будет выступать в Лиге Чемпионов, где Заха прежде никогда не играл, и это весомый аргумент для Уилфрида.
06.06.2023 00:05
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