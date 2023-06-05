МЮ начнет переговоры с Мартинесом о новом контракте в июле

"Манчестер Юнайтед" начнет переговоры со своим защитником Лисандро Мартинесом о новом контракте во время предсезонного турне по США в июле.

Своей уверенной игрой Мартинес развеял все опасения насчет своего роста, которые существовали, когда Лисандро переходил в "Юнайтед" из "Аякса" прошлым летом.



До того, как он получил досрочно завершивший его сезон перелом стопы, Мартинес сделал достаточно, чтобы заслужить прибавку к зарплате.



Как утверждает Daily Mail, Лисандро будет приглашен к столу переговоров, когда вернется из летнего отпуска и начнет готовиться с командой Эрика Тен Хага к новому сезону.



Добавим, до своей травмы 25-летний аргентинец успел сыграть 27 матчей за "красных дьяволов" в Премьер-Лиге, причем 24 раза он выходил в стартовом состав,