"Юнайтед" следит за Горецкой
"Манчестер Юнайтед" наблюдает за ситуацией вокруг полузащитника "Баварии" Леона Горецки.
Сам Горецка хочет остаться в Мюнхене, а также обладает поддержкой члена наблюдательного совета "Баварии" Карл-Хайнца Румменигге.
Однако будущее 28-летнего Горецки в "Баварии" внезапно оказалось под вопросом из-за желания главного тренера чемпионов Бундеслиги Томаса Тухеля приобрести капитана "Вест Хэма" Деклана Райса.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" наблюдает за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Горецки. Каких-либо подвижек можно ожидать после того, как "Вест Хэм" завершит свой сезон, сыграв в финале Лиги Конференций против "Фиорентины" 7 июня.
05.06.2023 22:00
Просмотров: 618
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: