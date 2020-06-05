"Юнайтед" следит за Горецкой

"Манчестер Юнайтед" наблюдает за ситуацией вокруг полузащитника "Баварии" Леона Горецки.

Сам Горецка хочет остаться в Мюнхене, а также обладает поддержкой члена наблюдательного совета "Баварии" Карл-Хайнца Румменигге.



Однако будущее 28-летнего Горецки в "Баварии" внезапно оказалось под вопросом из-за желания главного тренера чемпионов Бундеслиги Томаса Тухеля приобрести капитана "Вест Хэма" Деклана Райса.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" наблюдает за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Горецки. Каких-либо подвижек можно ожидать после того, как "Вест Хэм" завершит свой сезон, сыграв в финале Лиги Конференций против "Фиорентины" 7 июня.