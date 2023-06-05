Калвин Филлипс хочет остаться в "Сити"

Полузащитник Калвин Филлипс хочет остаться в "Манчестер Сити", несмотря на крайне ограниченную роль в команде Хосепа Гвардиолы.

После своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов прошлым летом Филлипс отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, причем оба случились в самой концовке, когда "горожане" уже оформили титул.



Ситуация Филлипса с игровым временем может только усугубиться, потому что "Сити" находится на пороге приобретения полузащитника "Челси" Матео Ковачича, который уже согласовал условия личного контракта с чемпионами Премьер-Лиги.



Филлипса достаточно давно сватают в различные клубы, включая "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Вест Хэм", однако 27-летний англичанин не собирается никуда уходить.



"Я пришел сюда, чтобы выигрывать трофеи и играть в футбол. В этом сезоне я делал это не так много, как хотелось бы".



"Я постараюсь вернуться к предсезонной подготовке в как можно более хорошей форме, и надеюсь, я смогу стать таким же, как Родри и Гюндоган, которые очень важны для команды и являются незаменимыми", — сообщил Филлипс BBC Radio Manchester.