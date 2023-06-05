"Тоттенхэм" договорился с Постекоглу

"Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности с главным тренером "Селтика" Анге Постекоглу.

Напомним, "Тоттенхэм" переключился на Постекоглу после того, как Арне Слот отверг интерес "шпор" и заключил новый контракт с "Фейеноордом".



Дождавшись, когда "Селтик" завершит сезон, "Тоттенхэм" незамедлительно начал переговоры с Постекоглу и очень быстро нашел общий язык.



Как сообщает Sky Sports, сейчас "Тоттенхэм" и Постекоглу уже договорились об условиях сотрудничества, а "Селтик" уже ищет замену 57-летнему австралийцу, интересуясь своим бывшим наставником Бренданом Роджерсом, а также Джесси Маршем.