"Тоттенхэм" договорился с Постекоглу

Анге Постекоглу "Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности с главным тренером "Селтика" Анге Постекоглу.

Напомним, "Тоттенхэм" переключился на Постекоглу после того, как Арне Слот отверг интерес "шпор" и заключил новый контракт с "Фейеноордом".

Дождавшись, когда "Селтик" завершит сезон, "Тоттенхэм" незамедлительно начал переговоры с Постекоглу и очень быстро нашел общий язык.

Как сообщает Sky Sports, сейчас "Тоттенхэм" и Постекоглу уже договорились об условиях сотрудничества, а "Селтик" уже ищет замену 57-летнему австралийцу, интересуясь своим бывшим наставником Бренданом Роджерсом, а также Джесси Маршем.


Метки Постекоглу, Селтик, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2023 20:00

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  1. tursa 05.06.2023 20:17 # tursa
    очередная ничего не подозревающая жертва

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  2. narcot 05.06.2023 20:11 # narcot
    наконец-то петушары вылетят в шип

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