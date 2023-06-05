"Тоттенхэм" договорился с Постекоглу
"Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности с главным тренером "Селтика" Анге Постекоглу.
Напомним, "Тоттенхэм" переключился на Постекоглу после того, как Арне Слот отверг интерес "шпор" и заключил новый контракт с "Фейеноордом".
Дождавшись, когда "Селтик" завершит сезон, "Тоттенхэм" незамедлительно начал переговоры с Постекоглу и очень быстро нашел общий язык.
Как сообщает Sky Sports, сейчас "Тоттенхэм" и Постекоглу уже договорились об условиях сотрудничества, а "Селтик" уже ищет замену 57-летнему австралийцу, интересуясь своим бывшим наставником Бренданом Роджерсом, а также Джесси Маршем.
05.06.2023 20:00
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