"Брайтон" готовится объявить о переходах Милнера и Дауда

"Брайтон" готовится подтвердить переходы в клуб полузащитников Джеймса Милнера из "Ливерпуля" и Махмуда Дауда из дортмундской "Боруссии".

Этим летом "Брайтону" грозит расставание с Алексисом Макаллистером и Мойсесом Кайседо — главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби лично подтвердил, что ожидает ухода обоих.



Но перед тем, как "Брайтон" начал отпускать звезд, "чайки" уже обзавелись заменой, причем и 37-летний Милнер, и 27-летний Дауд переходит в клуб с "Амекс" свободным агентом, сообщает talkSPORT.



Возможно, ни тот, ни другой не рассматривается Де Дзерби в качестве игрока основы, но эта пара должна помочь "Брайтону" легче перенести потерю двух лидеров, а также придаст опыта для выступлений в Лиге Европы, куда "чайки" квалифицировались по итогам сезона 2022/23.