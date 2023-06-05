Кейн — цель номер один "Реала" среди нападающих
Харри Кейн из "Тоттенхэма" возглавляет шорт-лист "Реала" из нападающих на замену Кариму Бензема.
В минувшее воскресенье "Реал" подтвердил расставание с Бензема, который отказался продлевать свой истекающий контракт и принял роскошное приглашение из Саудовской Аравии.
По информации The Guardian, 35-летний француз уже подписал необходимые документы с "Аль-Иттихад", и теперь этот трансфер лишь нуждается в официальном подтверждении.
BBC в свою очередь сообщает, что "Реал" составил шорт-лист из нападающих на замену Бензема, и во главе этого списка находится 29-летний Кейн, от контракта которого с "Тоттенхэмом" остается 12 месяцев.
В этот шорт-лист также входят Виктор Осимхен из "Наполи", Лаутаро Мартинес из "Интера", Кай Хаверц из "Челси" и Душан Влахович из "Ювентуса".
Однако к альтернативным вариантам "Реал" обратился только после того, как попытается найти общий язык с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви. Помимо Бензема, Мадрид также покидают Эден Азар, Марко Арсенсио и Мариано Диас, что высвобождает солидные средства и место в зарплатной ведомости испанского гранда.
Предполагается, что Леви хочет за Кейна свыше 100 миллионов фунтов, однако "Реал" не хочет платить так много.
05.06.2023 17:00
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