"Ливерпуль" согласовал контракт с Макаллистером
"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Брайтона" Алексисом Макаллистером.
24-летний Макаллистер пройдет медобследование в ближайшие 48 часов и уже на этой неделе, вероятно, подпишет согласованный контракт до 2028 года.
Как сообщает The Guardian, "Ливерпуль" выплатит отступные, что прописаны в контракте Алексиса с "Брайтоном". Предполагается, что речь идет о сумме в диапазоне от 45 до 55 миллионов фунтов.
Победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины станет первым новичком команды Юргена Клоппа в летнее трансферное окно, но, как ожидается, далеко не последним, в том числе среди полузащитников.
В сезоне 2022/23 Макаллистер выдающимся образом выступил не только на международном уровне, но и на клубном. Алексис забил 12 голов во всех турнирах и помог "Брайтону" пробиться в Лигу Европы.
05.06.2023 16:00
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Последние комментарии:
Из лиги европы в лигу европу
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alexliverpool
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Если дешевле 45, то пиздец норм трансфер. По идее прокаченый хендо, но хуйло крысиное, как раз для скузни. Так же будет бесить, как остальных Бруно
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Там Фабрицио написал, что сумма даже меньше чем 45 млн фунтов)
Пиздатая сделка
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Ливерпуль сделал прорыв в переговорах. Ливерпуль выплатит отступные, что прописаны в контракте... Хе-хе)
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е бой потаскушки, на коленки быстро и сосатб
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