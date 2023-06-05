"Ливерпуль" согласовал контракт с Макаллистером

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Брайтона" Алексисом Макаллистером.

24-летний Макаллистер пройдет медобследование в ближайшие 48 часов и уже на этой неделе, вероятно, подпишет согласованный контракт до 2028 года.

Как сообщает The Guardian, "Ливерпуль" выплатит отступные, что прописаны в контракте Алексиса с "Брайтоном". Предполагается, что речь идет о сумме в диапазоне от 45 до 55 миллионов фунтов.

Победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины станет первым новичком команды Юргена Клоппа в летнее трансферное окно, но, как ожидается, далеко не последним, в том числе среди полузащитников.

В сезоне 2022/23 Макаллистер выдающимся образом выступил не только на международном уровне, но и на клубном. Алексис забил 12 голов во всех турнирах и помог "Брайтону" пробиться в Лигу Европы.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Макаллистер

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 05.06.2023 17:13 # beatles-red
    Из лиги европы в лигу европу

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  2. shakur 05.06.2023 16:57 # shakur
    alexliverpool

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  3. keane16 05.06.2023 16:53 # keane16
    Если дешевле 45, то пиздец норм трансфер. По идее прокаченый хендо, но хуйло крысиное, как раз для скузни. Так же будет бесить, как остальных Бруно

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  4. felix-the-cat 05.06.2023 16:16 # felix-the-cat
    Там Фабрицио написал, что сумма даже меньше чем 45 млн фунтов)

    Пиздатая сделка

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  5. high-malvern 05.06.2023 16:12 # high-malvern
    Ливерпуль сделал прорыв в переговорах. Ливерпуль выплатит отступные, что прописаны в контракте... Хе-хе)

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  6. bangladesh 05.06.2023 16:03 # bangladesh
    е бой потаскушки, на коленки быстро и сосатб

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