"Ливерпуль" согласовал контракт с Макаллистером

"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Брайтона" Алексисом Макаллистером.

24-летний Макаллистер пройдет медобследование в ближайшие 48 часов и уже на этой неделе, вероятно, подпишет согласованный контракт до 2028 года.



Как сообщает The Guardian, "Ливерпуль" выплатит отступные, что прописаны в контракте Алексиса с "Брайтоном". Предполагается, что речь идет о сумме в диапазоне от 45 до 55 миллионов фунтов.



Победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины станет первым новичком команды Юргена Клоппа в летнее трансферное окно, но, как ожидается, далеко не последним, в том числе среди полузащитников.



В сезоне 2022/23 Макаллистер выдающимся образом выступил не только на международном уровне, но и на клубном. Алексис забил 12 голов во всех турнирах и помог "Брайтону" пробиться в Лигу Европы.