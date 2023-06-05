Тиаго не получит новый контракт и уйдет из "Ливерпуля" через год

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" не планирует предлагать новый контракт полузащитнику Тиаго Алькантаре, который, вероятно, покинет мерсисайдский клуб свободным агентом через 12 месяцев.

Год назад Тиаго попал в символическую сборную Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных игроков (PFA), но этот сезон сложился для 32-летнего испанца гораздо менее убедительно.

В этом сезоне Тиаго подолгу находился в лазарете, отметившись лишь 14 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" и не совершив ни одного результативного действия в рамках Премьер-Лиги.

Этим летом "Ливерпуль" планирует основательно обновить центр поля, уже подтвердив расставание с Джеймсом Милнера, Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом, и со стороны "красных" было бы не очень мудро искать замену еще и Тиаго.

Поэтому "Ливерпуль" готов сохранить Тиаго на заключительный год по контракту, но новую сделку экс-игроку "Баварии" и "Барселоны" предлагать не собирается, сообщает Goal.


Метки Алькантара, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2023 15:00

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  1. high-malvern 05.06.2023 16:19 # high-malvern
    Портовый "не мешок" просрал попадание в ЛЧ(потеря множества денег), и отпускает всех полузащитников свободными агентами, после чего тупо закупает новую полузащиту. Ну-ну.

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  2. bangladesh 05.06.2023 16:02 # bangladesh
    топовый пзщ никто не спорит, но по полсезона в больничке лежать - это сорри.

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  3. gerrard08 05.06.2023 15:37 # gerrard08
    Когда он жив, то лучший тип в нашей полузащите. По хорошему надо его продлять с фиксом типа 80-90тыс\нед + столько же за выход в старте.

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  4. narcot 05.06.2023 15:17 # narcot
    неудивительно, ведь 0пулю не нужны техничные футболисты

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