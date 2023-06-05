Тиаго не получит новый контракт и уйдет из "Ливерпуля" через год

"Ливерпуль" не планирует предлагать новый контракт полузащитнику Тиаго Алькантаре, который, вероятно, покинет мерсисайдский клуб свободным агентом через 12 месяцев.

Год назад Тиаго попал в символическую сборную Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных игроков (PFA), но этот сезон сложился для 32-летнего испанца гораздо менее убедительно.



В этом сезоне Тиаго подолгу находился в лазарете, отметившись лишь 14 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" и не совершив ни одного результативного действия в рамках Премьер-Лиги.



Этим летом "Ливерпуль" планирует основательно обновить центр поля, уже подтвердив расставание с Джеймсом Милнера, Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом, и со стороны "красных" было бы не очень мудро искать замену еще и Тиаго.



Поэтому "Ливерпуль" готов сохранить Тиаго на заключительный год по контракту, но новую сделку экс-игроку "Баварии" и "Барселоны" предлагать не собирается, сообщает Goal.