Рэшфорд готов заключить новый контракт с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, наконец, готов заключить новый долгосрочный контракт.

И хотя сезон 2022/23 завершился для "Юнайтед" поражением 2:1 от "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии, игра "красных дьяволов" при Эрике Тен Хаге убедила Рэшфорда, что он хочет быть частью этого проекта.



При голландском тренере Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму и забил 30 голов за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, выиграв Кубок Лиги.



Окончательно 25-летнего Рэшфорда, чей действующий контракт истекает через 12 месяцев, убедило то, что "дьяволы" финишировали в топ-4 Премьер-Лиги и с помощью этого квалифицировались в Лигу Чемпионов.



"Маркус остается в "Юнайтед". Он ждал, чтобы увидеть, попадет ли клуб в Лигу Чемпионов, и теперь, когда это произошло, он доволен. Он обожает играть у Тен Хага, который, как он считает, сдержал все свои обещания".



"Сделка, которую он согласует, является самой крупной в его карьере, и им все еще предстоит над кое-чем поработать. Но обе стороны хотят одного: чтобы Маркус заключил сделку и остался в "Юнайтед" на много лет", — цитирует осведомленный источник The Sun.